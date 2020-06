Burgemeester Florence: Komst F1 naar Mugello 'zo goed als zeker'

Het coronavirus heeft een forse impact gehad op de kalender van de Formule 1 voor 2020. Het seizoen, dat zou bestaan uit liefst 22 races, zou in maart beginnen met de Grand Prix van Australië. Die race werd echter op het laatste moment afgelast na een positieve coronatest bij McLaren. De daaropvolgende negen races werden in de periode daarna afgelast. Begin juni maakte de F1 bekend dat het seizoen op 5 juli alsnog van start gaat in Oostenrijk. Tegelijkertijd presenteerde de sport een nieuwe versie van de kalender, die vooralsnog bestaat uit acht Europese races.

Het plan van de F1 was om na die acht Europese races de wereld rond te gaan met wedstrijden in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten, maar recent werden ook Azerbeidzjan, Japan en Singapore definitief van de kalender voor 2020 gehaald. Het is dus nog de vraag in hoeverre de F1 dit jaar buiten Europa kan racen, hoewel er weinig twijfels zijn over het doorgaan van de races in Bahrein en Abu Dhabi. Die moeten eind november en begin december plaatsvinden.

De Formule 1 kijkt nu echter ook naar een aantal extra Europese races om de kalender aan te vullen. Er zouden serieuze gesprekken gevoerd worden met het Portugese Portimao, maar ook Mugello is in beeld om een race te organiseren. Het Italiaanse circuit, dat eigendom is van Ferrari, zou een week na de Italiaanse Grand Prix op Monza een wedstrijd kunnen organiseren. Dat die plannen serieus van aard zijn, blijkt uit de woorden van burgemeester Dario Nardella van Florence. “Ik denk dat we heel dicht bij het organiseren van de Formule 1 in Mugello zijn. Het is bijna zeker dat het gaat lukken, en dat zou voor ons een historisch moment zijn”, vertelde hij bij een evenement van racelegende Alex Zanardi op de Piazza della Signoria.

De beoogde datum dat de F1 naar Mugello komt is 13 september, waarmee het na Monza op 6 september, de negende Grand Prix van het seizoen moet worden. Voor Ferrari zou de race in dat geval een extra lading krijgen. Behalve dat de autofabrikant eigenaar is van het Italiaanse circuit zou de Scuderia ook op eigen bodem haar duizendste race in de Formule 1 rijden. Mugello is tot op heden nooit gastheer geweest van een F1-race. In 2012 werd er gedurende het seizoen wel een test afgewerkt. De MotoGP werkt haar Italiaanse Grand Prix sinds 1994 wel jaarlijks af op het circuit, hoewel die race vanwege het coronavirus in 2020 juist geschrapt werd.