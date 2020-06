Officieel: MotoGP Grand Prix van Italië definitief afgelast

Mugello is een van de belangrijkste races op de MotoGP-kalender, gezien de Italiaanse inbreng in het wereldkampioenschap. Het feit dat er geen publiek toegelaten kan worden bij de races, heeft er mede voor gezorgd dat de organisatie voor het eerst sinds 1991 niet op de Grand Prix-kalender staat. “Ondanks de gezamenlijke inspanning om een praktische oplossing te vinden, is gebleken dat het onmogelijk is om een Grand Prix met toeschouwers te organiseren. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken waarmee we te maken hebben in deze uitzonderlijke tijd. Daarom hebben we geen nieuwe datum kunnen vinden voor de Italiaanse Grand Prix”, zei Poli. “Ik wil alle fans bedanken die ons de afgelopen maanden gesteund hebben. Ik nodig ze bij deze uit voor de race van volgend jaar op Mugello, het wordt zoals altijd weer een van de iconische races op de kalender.”

Er wordt op dit moment volop gespeculeerd over Mugello als mogelijke locatie voor een Formule 1-race op een moment later dit seizoen. Deze race zou een week na de Italiaanse GP op het circuit van Monza plaats moeten vinden. Het zou dan bovendien de duizendste F1-race van Ferrari zijn. Het is niet duidelijk of de mogelijke interesse van de Formule 1 een rol speelt in het besluit om de MotoGP-race niet door te laten gaan. “Het is bijzonder spijtig dat we Mugello moeten annuleren dit seizoen”, vervolgde Dorna CEO Carmelo Ezpeleta. “We hebben geen oplossing gevonden voor de logistieke en operationele problemen waar we als gevolg van de pandemie mee te maken hebben. De aangepaste kalender geeft ons geen gelegenheid om dit seizoen naar Mugello te gaan. Dit is een groot verlies voor de klasse, Mugello is een van de mooiste circuits ter wereld en we zijn vereerd dat wij dat onze thuisbasis voor de Italiaanse GP mogen noemen.”

De Italiaanse GP is de achtste race die dit seizoen niet verreden kan worden, hoewel er met de San Marino GP nog wel een bezoek aan Italië op de planning staat. Eerder werd de TT van Assen al definitief van het wedstrijdprogramma geschrapt. De MotoGP heeft vergevorderde plannen om het seizoen op zondag 19 juli te starten met de Spaanse GP in Jerez, een week later zou op hetzelfde circuit nog eens gereden moeten worden. Plannen voor de back-to-back zijn ingediend bij de Spaanse overheid, maar officieel is er nog geen toestemming verleend.