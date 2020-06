MotoGP presenteert aangepaste racekalender voor 2020

Het 72ste wereldkampioenschap onder auspiciën van de FIM had eigenlijk al in maart moeten beginnen, maar de wereldwijde COVID-19-uitbraak besloot anders. In Qatar kwamen alleen de Moto2- en Moto3-coureurs in actie, terwijl de matadoren van het hoogste niveau langer moesten wachten. Veel langer zelfs. Talloze uitgestelde en afgelaste races verder blijkt dit wachten tot 19 juli te duren. Zoals verwacht staat dan alsnog de eerste race van het MotoGP-seizoen gepland in Jerez. Een week later wordt de tweede Grand Prix van 2020 op hetzelfde circuit verreden.

Jerez is bepaald niet het enige circuit dat dit jaar meerdere races huisvest. Zo trekt de MotoGP via het Tsjechische Brno naar Spielberg, waar eveneens - en net als in de Formule 1 - twee krachtmetingen worden gehouden. Hetzelfde geldt voor Misano, Aragón en later in het jaar voor Valencia. Het staat nog niet helemaal vast of die laatstgenoemde locatie definitief de seizoenfinale krijgt. Doordat het seizoen idealiter nog langer doorloopt na het Europese deel en dat in Valencia gevaarlijke taferelen kan opleveren met lagere temperaturen, heeft men besloten om de data voor het Circuit Ricardo Tormo niet naar achteren te verschuiven. De laatste race op Spaanse bodem vindt in de nieuwe planning op 15 november plaats, twee weken voor de initiële datum van Valencia.

Focus op Europa, pas later besluit over extra overzeese races

De dertien races in Europa staan daarmee aardig vast, maar wellicht komen er nog meer wedstrijden bij. In een later stadium besluit men namelijk over de overzeese krachtmetingen, promotor Dorna hakt de knoop voor 31 juli door. Als de seinen dan op groen springen, trekt de MotoGP na het Europese deel nog naar Azië. Op 29 november is in dat geval de Grand Prix van Thailand aan de beurt, een week later - op 6 december dus - een race op het Sepang International Circuit in Maleisië. De Grands Prix van Argentinië en de Verenigde Staten kunnen daar eventueel nog bij komen, over het al dan niet doorgaan van die races neemt men eveneens later een besluit.

Zoals aangekondigd ontbreken in het onderstaande schema van dertien wedstrijden de races op het TT Circuit Assen, de Sachsenring, de Finse Kymi Ring, Motegi, Mugello, Silverstone en Phillip Island. Dit past bij een trend waarbij de MotoGP overduidelijk heeft gekozen voor het vasteland van Europa en pas aan het eind van dit jaar overzeese wedstrijden wil overwegen.

De aangekondigde races zullen in eerste instantie zonder publiek worden verreden, zoals dat in vele kampioenschappen het geval is. Pers is evenmin in groten getale welkom. De hele paddock mag uit maximaal 1.300 mensen bestaan en die aanwezigen dienen zich aan strenge coronamaatregelen te houden, waaronder het regelmatig testen op symptomen van COVID-19.

Overzicht: de herziene MotoGP-kalender voor 2020