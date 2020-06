WADA eist in hoger beroep vier jaar schorsing tegen Iannone

Iannone werd in november positief getest op het gebruik van anabole steroïden. De Italiaan beweerde dat hij onschuldig was, maar dat kon volgens de FIM niet onomstotelijk bewezen worden. De coureur kreeg daarom een schorsing van achttien maanden, met ingang van het weekend van de Grand Prix van Maleisië. Niet veel later kondigde de Italiaan aan dat hij de beslissing aan zou vechten.

De voormalig racewinnaar heeft zijn beroepszaak ingediend bij het Hof voor Arbitrage in de Sport (CAS), maar WADA is ook in beroep gegaan en eist een schorsing van vier jaar. In een statement schrijft het CAS: “Het CAS heeft het beroep van de Italiaanse MotoGP-rijder Andrea Iannone en het WADA ontvangen naar aanleiding van de beslissing van de disciplinaire commissie van de FIM op 31 maart 2020. Daar werd Andrea Iannone schuldig bevonden aan een anti-doping overtreding en kreeg een schorsing van 18 maanden. Andrea Iannone dient een verzoek in om zijn schorsing ongedaan te gaan, het WADA verzoekt echter dat de huidige beslissing vervangen wordt door een nieuwe beslissing waarin de coureur een schorsing van vier jaar krijgt. De procedure is in behandeling genomen en wordt afgehandeld door dezelfde arbiters.”

Het is nog niet bekend wanneer de geschreven verklaringen van de beide partijen binnen moeten zijn. Het beroep van WADA komt niet onverwacht, de organisatie eiste eerder ook een zwaardere straf tegen Moto2-rijder Anthony West, die in 2013 schuldig werd bevonden. Aprilia heeft zich tot nu toe altijd achter Iannone geschaard, dat gold ook voor drievoudig MotoGP-wereldkampioen Jorge Lorenzo.

Iannone wacht nu een race tegen de klok om het proces voor de start van het seizoen, dat mogelijk op 19 juli begint in Jerez, af te ronden. Aprilia heeft meermaals aangegeven dat het Iannone graag wil houden, maar een lange straf zou dat voornemen in gevaar kunnen brengen.

Dinsdag maakte Aprilia bekend dat het een nieuwe overeenkomst heeft bereikt met Aleix Espargaro.