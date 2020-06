Espargaro langer bij MotoGP-team Aprilia

Enkele weken geleden bevestigde Espargaro in gesprek met Motorsport.com dat hij bijna een akkoord had met zijn huidige werkgever. Nu is duidelijk geworden dat hij nog eens twee jaar voor Aprilia rijdt. Eerder liet Espargaro weten dat hij zijn carrière waarschijnlijk bij Aprilia af zou sluiten en dat het contract voor 2021/2022 weleens zijn laatste zou kunnen zijn, maar er bestaat nu de wens om de samenwerking te verlengen tot en met 2024.

“Ik ben blij met de bevestiging”, verklaarde een blije Espargaro. “Het menselijke aspect is belangrijk voor mij en in de afgelopen seizoenen is Aprilia mijn tweede familie geworden. Dit contract is zeker het belangrijkste van mijn carrière, het laat zien dat ik centraal sta in dit project. Op technisch vlak hebben de ontwikkelingen van de afgelopen maanden me overtuigd, men heeft veel versterking aangetrokken en de RS-GP 2020 is sterk gebleken in de tests. Ik denk dat we onze taak waar we de afgelopen winter aan zijn begonnen moeten volbrengen. Ik kan niet wachten om terug te zijn bij het team en weer te racen.”

De oudste van de Espargaro-broers vertrok aan het eind van 2017 naar Aprilia toen hij zijn zitje bij Suzuki verloor aan Andrea Iannone. Sindsdien heeft de Spanjaard bewezen dat hij een belangrijk onderdeel is van het MotoGP-project. Bij zijn debuut op de RS-GP in Qatar scoorde hij direct een zesde plaats. Voor dit seizoen speelde Espargaro een belangrijke rol in de totstandkoming van een nieuwe machine voor 2020, een fiets met een flink aangepaste filosofie.

Het is nog niet duidelijk wie in 2021 de teamgenoot van Espargaro wordt. Iannone zit momenteel een schorsing uit nadat hij betrapt werd op het gebruik van anabole steroïden. Momenteel loopt er een beroepszaak, maar de rijder heeft altijd gepleit voor zijn onschuld. Aprilia heeft de rijder openlijk gesteund, maar het lijkt erop dat het merk uitkijkt naar een andere rijder als de schorsing blijft staan. Danilo Petrucci zou dan een van de kandidaten voor het zitje zijn.

Het is voor de Espargaro-familie een drukke week geweest op de rijdersmarkt. Motorsport.com kon vorige week melden dat Pol Espargaro na dit seizoen vertrekt bij KTM en naar Honda verkast. Alex Marquez, die nog geen race voor het fabrieksteam heeft gereden, vertrekt dan naar alle waarschijnlijkheid naar LCR. Omdat dat team voor Takaaki Nakagami ingesteld is op een Japanse rijder, lijkt het aannemelijk dat Cal Crutchlow aan de kant geschoven wordt.

Eerder kon Motorsport.com ook al melden dat KTM-talent en Moto2-rijder Jorge Martin een overeenkomst heeft bereikt met Ducati, hij wordt bij Pramac de vervanger van Jack Miller. Hoewel gesprekken tussen Andrea Dovizioso en het Ducati-fabrieksteam langzaam verlopen zijn door een meningsverschil over geld, lijkt het erop dat de rijder toch bij zijn huidige werkgever blijft.

Met medewerking van German Garcia Casanova