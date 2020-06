Q&A Fabio Quartararo: "Wil alleen eerlijke mensen om me heen"

Om te beginnen: Heb je tijdens de lockdown iets gedaan waarvan je dacht dat je het nooit zou doen?

“Ik heb een training gedaan waarbij ik veertig keer de trap van mijn appartementencomplex op en af gerend ben. Dat deed ik drie keer per week, het stond gelijk aan ongeveer 16 kilometer per week. Ik kon niet naar buiten, ik had geen apparaten om cardio te doen, dus ik moest roeien met de riemen die ik had.”

In tegenstelling tot andere rijders train je niet veel op de wegmotor. Is daar een reden voor?

“Ik train best veel op de crossmotor en dat is vanuit fysiek opzicht een goede training. Je moet best sterk zijn om twintig minuten volle bak te kunnen rijden op een crossmotor, daarbij gebruik je je armen en benen heel erg veel. Dat is ook wat je in de MotoGP veel gebruikt. Wanneer ik op een straatmotor zit en vervolgens op de M1 stap, heb ik toch een raar gevoel. Voor ik naar Jerez ga voor de eerste race hoop ik nog een dag op het circuit te rijden, dan kunnen we de transitie weer maken van het onverharde naar het asfalt. Dan kan ik daar weer aan wennen. Ik wil niet gewend raken aan een gewone sportieve motor zodat de M1 als ik terugkeer heel raar aanvoelt.”

Wanneer je zolang niet gereden hebt, vraag je jezelf weleens af of je nog wel zo snel bent als er weer geracet gaat worden?

“Dat gebeurde me de afgelopen winter toen ik in Maleisië kwam voor de eerste test. Het was drie maanden geleden dat ik voor het laatst op de M1 had gereden en ik dacht: kan ik nog wel zo snel rijden? Uiteindelijk duurde het vijf ronden voordat ik m’n beste raceronde van november evenaarde."

Waar heb je je fysiek op geconcentreerd?

“Ik ben fysiek veel sterker dan vorig jaar. Aan het eind van vorig seizoen heb ik een cardiotest gedaan waarin mijn uithoudingsvermogen getest werd in een hardloopsessie van vijf kilometer. Het is mij vorige week gelukt om m’n tijd uit november met z’n 50 seconden te verbeteren, dat is een enorme verbetering. Daarnaast heb ik m’n uithoudingsvermogen in loopjes over veertig minuten flink weten te verbeteren. Ik denk dat cardio heel belangrijk gaat zijn in een kampioenschap waarin concentratie zo belangrijk is en waar het heel spannend belooft te worden."

Jorge Lorenzo heeft recent iets gezegd over de druk die hij in de jonge jaren van zijn carrière ervoer en dat het toen veel zwaarder was dan later in zijn carrière. Is dat voor jou ook zo?

“Iedereen moet kunnen omgaan met druk, anders doe je niet mee. In mijn geval moest ik ervoor zorgen dat ik goed presteerde om voor het volgende seizoen weer een zitje te hebben, dat bracht druk met zich mee. Maar zodra alles duidelijk was, kon ik me 100 procent concentreren op wat ik moest doen. Druk kan positief en negatief zijn, nu heb ik de goede druk en ik heb dat gevoel graag.”

Het seizoen begint volgende maand met de race in Jerez. Zijn er restricties die van kracht worden in de paddock die jouw zorgen baren?

“Ik denk dat we het vooral over banden gaan hebben, de race in Jerez hadden we in mei moeten rijden maar nu gaat het – als alles wordt bevestigd – in het midden van de zomer zijn dat we de race gaan rijden. We hebben niet getest en ik weet niet hoe de banden zich gaan verhouden. Michelin zal schuiven met de banden waarvan zij denken dat het goed gaat zijn, maar misschien gaat dat niet het geval zijn. Dan zullen wij ons aan moeten passen. Dat gaat tijdens de andere races minder problemen opleveren, maar niet in Jerez."

Wat is je doel voor 2020?

“Ik heb niet echt een duidelijk doel. Mijn beste herinnering tot nu toe is de simulatie van de race die ik tijdens de test in Qatar deed. Ik was verrast dat ik 22 ronden langer een sneller tempo kon rijden dan we eigenlijk hadden moeten hebben voor de race. Mijn doel is om te vechten voor overwinningen en op het podium te staan. Dat is waarvoor ik dit doe. Natuurlijk moet je proberen altijd in de top-vijf te eindigen als je niet kunt winnen, we moeten zien waar we staan als we niet voor de overwinningen kunnen vechten.”

Is het belangrijk om de beste Yamaha-rijder te zijn, ook als je voor het satellietteam rijdt?

"Ik zal niet zeggen dat het niet belangrijk is. Het is altijd goed om twee fabrieksrijders te verslaan als je voor het satellietteam rijdt. Het motiveert en dat is niet gek. Vorig jaar draaide mijn motorblok 500 toeren minder dan de rest, ik had geen carbon voorvork en toch verdiende ik dat. Mijn doel was om te laten zien dat ik ze bij kon houden en er soms zelfs voor kon staan."

Met het oog op 2021, kun je het fabrieksteam dan inrichten zoals je dat het liefste wil?

“Voor mij is het team mijn familie. Het is erg belangrijk om een goede band te hebben, ik ben blij dat ik dat gevonden heb met dit team. Wat betreft de specifieke mensen die met mij meegaan naar het fabrieksteam, dat is iets waar we nog niet over gesproken hebben. Ik denk niet dat ik volgend jaar of het jaar daarna al stop, maar ik hoop dat ik mijn team mee kan nemen waar ik ook ga."

Heb je iemand aan je zijde die je kan vertellen wat je eigenlijk niet wilt horen?

“Ik heb mijn ouders, mijn manager en mijn beste vriend. Ik stel het op prijs als zij hun mening geven. Als ik op een dag excuses bedank voor iets moeten zei dat zeggen: Het ligt niet aan de motor, jij presteert niet goed genoeg.’ Ik wil mensen om me heen die eerlijk zijn, niet mensen die alleen maar luisteren. De zaken die je eigenlijk niet wilt horen maken je uiteindelijk beter. Ik heb mijn ouders echt moeten verzekeren dat ze goudeerlijk tegen me moesten zijn. Ze wilden me niet beschadigen of mij kwaad maken. Maar als het aan mij ligt moeten ze altijd alles zeggen wat we denken.”

Hoe zou je Valentino Rossi overtuigen om voor Team Petronas te tekenen?

“Ik zou hem zeggen dat het een familie is. Ik ben een persoon die me tijdens het racen 100 procent focust op wat ik moet doen. Als ik tien uur lang op m’n best moet zijn, geen probleem. Maar als ik daar klaar mee ben, maak ik grappen en grollen met mijn team totdat we weer aan de slag moeten. De combinatie van professionaliteit en een goede sfeer maakt wat ons team zo goed maakt. Ik weet niet hoe een officieel team werkt, maar ik betwijfel of ze professioneler zijn dan wij.”