Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Het is logisch dat de vicewereldtitel van vorig jaar de marktwaarde van de jongere Márquez-broer aanzienlijk heeft verhoogd. Met zijn 29 jaar en met zes seizoenen ervaring in de MotoGP lijkt het moment aangebroken om daar rendement uit te halen.

Motorsport.com heeft vernomen dat de Gresini-rijder voor zijn toekomst vanaf 2027 vrijwel rond is met KTM. Zodra de definitieve handtekening – die de komende dagen wordt verwacht – wordt gezet, gaat Álex Márquez de garage van het Oostenrijkse fabrieksteam delen met Maverick Viñales.

"Het doel van elke coureur is om voor een fabrieksteam te rijden. Maar ik ben heel gelukkig bij Gresini Racing. Als het moment daar is, zal ik beslissen wat het beste is voor mijn toekomst. Voor nu wil ik me focussen op de wintertests", zei Márquez op het Sepang International Circuit, waar dinsdag de eerste collectieve wintertest van 2026 van start gaat.

In zijn beste seizoen tot nu toe in de koningsklasse boekte Márquez drie overwinningen en stond hij in totaal twaalf keer op het podium. Die cijfers leverden hem een tweede plaats in het kampioenschap op achter zijn broer Marc Márquez, die tot zijn blessure in Indonesië ongenaakbaar was. Naast de vicewereldtitel zorgde die prestatie ervoor dat de Catalaan zijn status binnen Ducati wist te verbeteren, met als resultaat dat hij voor het komende wereldkampioenschap over de nieuwste specificatie van de Desmosedici kan beschikken.

Gresini is voor Álex Márquez de meest solide optie, maar toch lijkt hij te gaan vertrekken. Foto door: Gresini Racing

Na enkele hectische dagen op de rijdersmarkt zette Márquez de automatische piloot aan – net als eerder Pedro Acosta en Fabio Quartararo – om te voorkomen dat zijn woorden als een definitieve keuze zouden worden uitgelegd. "We werken eraan om tegen de tijd van beslissen de beste opties te hebben. Ik zal niet verbergen dat Gresini de meest solide optie is, maar het klopt ook dat dit misschien een moment is om risico te nemen, omdat je niet weet welke motor met het nieuwe reglement het meest competitief zal zijn", voegde de Spanjaard toe.

Márquez verwacht bovendien dat veel puzzelstukjes al vroeg in elkaar zullen vallen, nog vóórdat de startlichten op 1 maart doven voor de seizoensopener in Thailand. "Meer dan 50 procent van de grid zal vóór de eerste race zijn toekomst hebben vastgelegd. Veel teams en fabrikanten hebben de behoefte om rijders vroeg vast te leggen, zodat ze niet misgrijpen", besloot Márquez.