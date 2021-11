Rossi na MotoGP-afscheid: “Hier kan ik lang op teren”

Valentino Rossi stond het hele weekend in Valencia in de spotlights. De MotoGP-organisatie had allerlei zaken voorbereid om Rossi een waardig afscheid te geven en dat is aardig gelukt. In de paddock stonden de negen kampioensmotoren van Rossi opgesteld, terwijl op een paddockgebouw een gigantisch portret werd geschilderd door een Spaanse kunstenaar. Het Circuit Ricardo Tormo was zondag stijf uitverkocht voor de laatste race van The Doctor.

“Het is een heel speciaal weekend geweest, zo had ik het niet verwacht”, vertelde Rossi in zijn laatste debrief als MotoGP-coureur. “Ik was bezorgd over het laatste weekend van m’n carrière, je denkt altijd lang na over dit soort dingen en ik wist niet hoe ik me zou voelen, of ik me zou kunnen concentreren of dat ik verdrietig zou zijn. Het was prachtig, vanaf donderdag is het een prachtig weekend geweest. Ik heb veel verrassingen gehad, van de motoren van mijn kampioenschappen in de paddock tot de rijders van de [VR46] Academy die met mijn helmen gereden hebben. Ook de steun en respect van alle mensen in de paddock, ook van de andere MotoGP-rijders. Het was heel belangrijk, dat was niet vanzelfsprekend volgens mij. Het was een prachtig weekend, ik kon goed rijden en ook gisteren stond ik al in de top-tien. Ik heb mijn lange carrière bij de beste tien rijders uit de wereld afgesloten, dat betekent veel voor me. Ik kan lang op dit resultaat teren omdat ik kan zeggen dat ik top-tien scoorde in m’n laatste race. Ik voel me heel goed, ook omdat we na de race een serieus feest gehad hebben. Ik heb ervan genoten alsof ik het kampioenschap gewonnen had, dat zal ik nooit vergeten.”

"Ondanks alle afleiding wilde ik een sterke race rijden"

Na de teleurstellend verlopen Portugese Grand Prix had Rossi nog eens met de vuist op tafel geslagen om alles op alles te zetten voor een succesvol weekend. Dat slaagde na een goede kwalificatie. Hij mocht als tiende vertrekken en scoorde in de race ook de tiende plaats. Ook dat was een belangrijke mijlpaal voor de Italiaan. “We hebben als team goed gewerkt, ook vanaf zaterdagochtend was de motor heel goed en voelde ik me in de derde training meteen goed. Dat was heel belangrijk. Ook van zaterdag op zondag hebben we nog een stap gemaakt, Pecco [Bagnaia] heeft me zaterdag geholpen om in Q2 te komen en meer vooraan te starten. Dan kun je echt een andere race rijden. Vandaag voelde ik ook de motivatie en concentratie alsof ik voor het kampioenschap reed. De laatste race is de laatste race, die ga je altijd onthouden. Het is niet eenvoudig geweest deze week, vanaf maandag moest ik veel doen. Het belangrijkste voor mij was om sterk te zijn in de race. Ik ben nog steeds een rijder, het voelde geweldig om zo goed te rijden. Ik maakte weinig fouten en ging van begin tot het eind maximaal. Het was mooi om het zo samen te doen.”

Hij voegde toe: "In de laatste races hebben we onszelf flink kunnen verbeteren. Ze hebben me altijd gesteund, het was niet altijd even makkelijk. Voor mij was het een cruciaal seizoen om te beslissen of ik door wilde gaan, maar dat was niet eenvoudig. Toen heb ik gezegd dat ik wilde stoppen, maar in Portugal hebben we nog een bijeenkomst gehad en hebben we gezegd: ‘Fuck, in Valencia moeten we alles geven omdat het de laatste race zou zijn’. Valencia is mijn slechtste circuit en ik wilde hier niet laatste worden. Het was positiever dan we gedacht hadden, zeker met de tiende plaats vandaag. Dit was volgens mij mijn beste race van het seizoen. Ik heb er erg van genoten en het was voor mij heel belangrijk om nog een goed resultaat te scoren.”