Ook op woensdagmiddag heeft Wilco Zeelenberg het op het circuit van Portimao al druk met allerlei meetings, maar tijd voor een goed gesprek is er eigenlijk altijd wel met de sympathieke teammanager uit Bleiswijk. Ook deze keer, te beginnen met de recente wereldtitel van Fabio Quartararo. “We hebben het de afgelopen weekenden toch wel met speciale aandacht gevolgd”, duidt Zeelenberg in gesprek met Motorsport.com Nederland op de momenten dat de 22-jarige Fransman in een zetel richting de titel ging. “Natuurlijk komt hij uit ons team en daar zijn we natuurlijk apetrots op. Dat we drie jaar geleden met hem begonnen zijn en dat hij nu wereldkampioen is, dat maakt ons enorm trots.”

“Fabio stond bovenaan mijn wensenlijstje”

Ingewijden hebben de rol van Zeelenberg in het MotoGP-debuut van Quartararo omschreven als cruciaal. Bescheiden: “Dat is wel heel veel eer, maar hij stond wel bovenaan mijn lijstje toen we halverwege 2018 naar coureurs zochten. Dat is natuurlijk wel gaaf om mee te maken, maar ik moet zeggen dat Johan [Stigefelt] hem ook hoog had staan. We hebben nog gehusseld, we moesten destijds nog wel wat mensen overtuigen, maar wij waren het er wel over eens dat we hem graag wilden hebben. Dat ik daarna zijn teammanager was en hem begeleid heb vanwege mijn ervaring in de MotoGP, dat is gewoon heel gaaf.”

“We konden hem vanaf het begin zeggen dat hij alles moest doen om in het fabrieksteam te komen”

Quartararo kende in 2019 een vliegende start met zeven podiums en een handvol pole-positions. Dat was genoeg voor promotie naar het fabrieksteam in 2021, waar hij het direct omzette in een wereldtitel. Ook Franco Morbidelli volgde hem – enigszins noodgedwongen – richting het fabrieksteam toen Maverick Viñales zijn contract bij de hoofdmacht verscheurde. “Op het moment dat je dan begint in 2019 en je hem op zo’n fiets zet”, vervolgt Zeelenberg, “toen noemde hij die motor nog ‘The Beast’, maar na een paar wedstrijden bleek ‘The Beast’ niet snel genoeg te zijn. Het is wel heel bijzonder om zo’n project mee te maken, vooral ook omdat we vanaf het begin al tegen hem konden zeggen dat hij er alles aan moest doen om na twee jaar een fabriekscontract af te sluiten in de paddock. Dat was onze doelstelling en dat het met beide rijders gebeurd is, is ontzettend gaaf.”

Tekst loopt door onder de foto.

Wereldkampioen MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha

Met een wereldtitel als resultaat kijkt Zeelenberg vol trots naar zijn protegé: “Zondag ben ik direct langsgegaan om ze te feliciteren en daarna ben ik met Pol [Bertran, persman red.] naar het diner toegegaan. Ik had maandagochtend wel een hele vroege vlucht, maar dit wilden we niet missen en het was een gekkenhuis, dat begrijp je natuurlijk. Het was prachtig om mee te maken en die speciale momenten gaan we niet meer vergeten.”

Switch Petronas naar RNF zorgt voor 'rare situatie'

Zeelenberg werd de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar het Suzuki MotoGP-team, waar men zoekt naar een goede teammanager. Uiteindelijk werd vorige maand duidelijk dat hij toch zijn huidige teambaas Razlan Razali trouw blijft. Na het stoppen van Petronas als hoofdsponsor moest men het over een andere boeg gooien, hoewel een deal gesloten werd met Yamaha en een nieuwe titelsponsor inmiddels ook vastgelegd is. Johan Stigefelt zal volgend seizoen geen deel meer uitmaken van het management. “Het is natuurlijk een rare situatie omdat we in 2019 met z’n drieën begonnen zijn”, aldus Zeelenberg, die zich voorlopig op de afsluiting van dit seizoen wil richten. “Dat we nu in een andere situatie zitten is een beetje vreemd. Op dit moment wil ik er niet te veel over kwijt en wil ik me concentreren op de laatste twee wedstrijden van Valentino. Uiteraard zijn we druk met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, bijvoorbeeld de test na de laatste race in Valencia. Ik wil me daar niet door laten afleiden, we willen het goed afsluiten.”

Een voorproefje op het nieuwe seizoen kreeg het team echter al met de komst van Andrea Dovizioso, die de vrijgekomen plek van Morbidelli overnam. De Italiaan reed lang voor Ducati en bracht enkele interessante inzichten mee naar het Yamaha-satellietteam. “Het is heel interessant, hij heeft veel gegevens en ervaring van andere merken waardoor je in één keer visueel krijgt wat onze problemen zijn. De jongens die al jarenlang op die fietsen rijden, onderschatten vaak wat de voordelen van andere merken zijn. Die ervaring hebben ze simpelweg niet. Dat is gewoon heel erg belangrijk en dat moet je je rijders ook aan het verstand brengen om te zeggen, dat we bepaalde problemen moeten oplossen. Onze motor heeft andere problemen dan anderen, maar we hebben ook heel veel voordelen. Als je die potentie hoort en nog wat problemen kunt oplossen, dan kunnen we in de toekomst nog wel wat kampioenschappen aan elkaar rijgen. Natuurlijk is duidelijk dat Ducati goed werk geleverd heeft en wat dat betreft moeten we ook oppassen dat we daarin niet voorbijgestreefd worden.”

Tekst loopt door onder de foto.

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Duidelijk is echter dat Yamaha de eerste wereldtitel sinds Jorge Lorenzo in 2016 binnen heeft. Ducati had dit seizoen vijf rijders op het podium, maar staat voorlopig met lege handen. “Dat ben ik met je eens en dat kun je deels ook betrekken op de rijderskeuze”, aldus Zeelenberg, die lachend vervolgt: “Die komt dan weer een beetje bij ons vandaan en dat maakt me dan wel weer trots. Ik wil mezelf niet te veel op de borst kloppen, Yamaha heeft daar natuurlijk ook een belangrijk aandeel in. Yamaha heeft op heel veel circuits niet het sterkste pakket qua topsnelheid, maar het is wel zo dat de motor op elk circuit werkt en dat je constant kunt zijn.”

Binnenkort verschijnt het tweede deel van het interview met Wilco Zeelenberg. Dan blikt hij terug op de samenwerking met Valentino Rossi in 2021 bij Petronas, de spanningen binnen het Yamaha-fabrieksteam en de cruciale races in 2015.