Portimao werd vorig jaar nog als reserve op de kalender toegevoegd, maar heeft dit seizoen weer twee races toegewezen gekregen. In tijden van corona kon MotoGP-organisatie Dorna Sports wel een extra aantrekkelijke locatie gebruiken. Als dank voor bewezen diensten staat de Grand Prix van Portugal ook in 2022 weer op het programma, eerst moeten coureurs aankomend weekend afrekenen met het Algarve International Circuit. Vorig jaar schreef Miguel Oliveira de eerste editie van de race op zijn naam na een dominant optreden, in april was wereldkampioen Fabio Quartararo de sterkste toen hij Francesco Bagnaia en Joan Mir uit de wielen wist te rijden.

Het wereldkampioenschap bij de rijders mag dan beslist zijn, er is nog genoeg om strijd voor te leveren. In het teamskampioenschap staat Yamaha Factory Racing elf punten voor het Ducati-fabrieksteam en bij de constructeurs kan de formatie uit Bologna de titel wel beslissen. Ducati staat twaalf punten voor Yamaha met Suzuki op afstand als derde. Het kampioenschap bij de MotoGP-rookies is ook ongemeen spannend: Enea Bastianini (87 punten) gaat nipt aan de leiding voor Jorge Martin (82 punten). Naar verwachting valt in dat kampioenschap de beslissing pas op de laatste dag.

Ook in Moto3 en Moto2 ligt het nog volledig open. Dennis Foggia is de man in vorm in de klasse voor lichtgewichten terwijl Pedro Acosta een voorsprong verdedigt. Op het tweede niveau gaan KTM Ajo-teamgenoten Remy Gardner en Raul Fernandez tot het gaatje om de wereldtitel. In deze fase van het seizoen kan elke fout fataal zijn voor de titel.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van de Algarve

Tijdens de Grand Prix van de Algarve werkt de MotoGP volgens een enigszins aangepast tijdschema. De sessies beginnen allemaal een uur later dan gebruikelijk tijdens de Europese wedstrijden. De trainingen op vrijdag beginnen om 10.55 uur en 15.10 uur onze tijd, op zaterdag begint de derde training ook om 10.55 uur. De vierde training staat vervolgens om 14.30 uur gepland met aansluitend de kwalificatie om 15.10 uur.

De MotoGP is op zondag de tweede race in het programma na de Moto3-wedstrijd (12.20 uur). De hoofdklasse begint om 14.00 uur aan de wedstrijd, gevolgd door de Moto2 om 15.30 uur. In die klasse komt ook Bo Bendsneyder in actie.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 10.55u-11.40u 2e vrije training 15.10u-15.55u Zaterdag 3e vrije training 10.55u-11.40u 4e vrije training 14.30u-15.00u Q1 15.10u-15.25u Q2 15.35u-15.50u Zondag Warm-up 10.30u-10.50u Race 14.00u