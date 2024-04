Yamaha heeft dit jaar, net als Honda, door de matige prestaties meer operationele en technische vrijheden om de MotoGP-machines te ontwikkelen. Een van de meest waardevolle aspecten van deze concessies is dat de fabrieksrijders privétests mogen uitvoeren. Een ander voordeel is dat het motorblok ontwikkeld mag worden, iets wat de fabrikanten zonder concessies niet mogen.

Yamaha heeft in de eerste maanden van het jaar weinig gebruikgemaakt van deze vrijheden, maar heeft nu een programma opgezet met de Europese kalender als leidraad. Fabio Quartararo en Álex Rins bleven na de Grand Prix van Portugal in Portimão voor een extra testdag. Motorsport.com heeft vernomen dat het hier vooral draaide om een nieuwe specificatie van het motorblok. Deze versie beschikt opnieuw over de bekende vier in-lijn cilinders. Een V4 past voor nu niet in de plannen van de fabrikant. Het slechte weer, met name hevige wind, voorkwam dat Quartararo en Rins het volledige programma konden afronden. Beide rijders kwamen niet verder dan een schamele zes ronden. De Yamaha-technici besloten om de nieuwe motor niet te monteren op de machine van de voormalig wereldkampioen. Hij gaat de nieuwe variant op een later moment evalueren. Het is daarom nog onduidelijk of het nieuwe blok dit weekend in Austin gebruikt gaat worden.

Een van de grootste probleempunten van Yamaha in de voorbije jaren is het gebrek aan snelheid van het motorblok. De Japanners hebben de hulp ingeroepen van Marmotors, het consultancybedrijf van voormalig Formule 1-motorengineer Luca Marmorini. De eerste vruchten van die samenwerking worden nu dus geplukt.

Ook Honda flink in de weer

Honda volgt al sinds de start van het jaar een intensief testprogramma. Er staan meer dan twintig privétests gepland, al is het niet zeker dat deze allemaal gaan plaatsvinden. In de zomerstop worden de concessies namelijk opnieuw bekeken op basis van de resultaten tot dat moment.