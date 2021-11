Dovizioso rijdt nog “niet instinctief” op Yamaha MotoGP-fiets

De vijftienvoudig MotoGP-winnaar nam bij de Grand Prix van San Marino de 2019-spec Yamaha M1 van Franco Morbidelli over bij Petronas SRT, nadat Morbidelli promotie kreeg naar het fabrieksteam. Van Andrea Dovizioso is inmiddels bekend dat hij in 2022 bij RNF – de opvolger van SRT in de MotoGP-paddock – over een fabrieksfiets beschikt. In zijn eerste races na zijn terugkeer van een sabbatical heeft Dovizioso moeite gehad om zijn draai te vinden op de M1. In Austin maakte hij voor zijn gevoel een goede stap op weg naar P13, maar in de GP van Emilia-Romagna had hij meer moeite om op een natuurlijke wijze op de motor te rijden.

Dovizioso concludeert aan de vooravond van de GP van de Algarve dat hij over het algemeen “niet goed genoeg rijdt”, maar dat hij tegelijkertijd ook moeite heeft met enkele specifieke dingen van de M1 uit 2019. “Het gevoel op de motor is niet goed, maar ik denk dat de verbetering in Austin fijn en normaal was”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Maar ik kan niet blij zijn met wat gebeurde in de tweede race op Misano. Ik reed in die race gewoon rond op het droge. In vergelijking met de tegenstanders ben ik in mijn situatie nog niet instinctief op de motor. Ik weet dus niet of het normaal is wat er op Misano gebeurde, omdat we in de race gewoon op het droge rechte stuk reden.”

“Ik denk dat het een combinatie van enkele dingen is, want er zit iets op deze 2019-motor dat niet zo goed werkt. Op dat vlak verlies ik”, vervolgt Dovizioso. “Op de andere vlakken rijd ik nog steeds niet goed genoeg. Deze twee weken creëerden deze situatie en de MotoGP is tegenwoordig gekkenwerk, iedereen is snel en als je in mijn situatie zit, is het niet zo makkelijk om in het midden van de groep te zitten. Maar over het algemeen doe ik ervaring op. Alles is goed, alles is belangrijk en het is fijn om de kans te hebben om aan het einde van het seizoen op de nieuwe motor te rijden.”

Gevraagd om te specificeren waar hij het meeste verliest, zei Dovizioso: “Natuurlijk verlies ik op acceleratie. Ik ben niet zo goed bij het uitkomen van de bochten, want ik probeer te accelereren maar ik heb niet de grip die ik wil hebben, waardoor ik niet zo soepel rijd. En in vergelijking met de nieuwe Yamaha verlies ik ook onder het remmen. Ik denk dat de nieuwe Yamaha op een betere manier snelheid kan minderen.”