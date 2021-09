Dovizioso ziet "veel positieve kenmerken" in eerste Yamaha-race

Dovizioso keerde dit weekend in Misano terug in de MotoGP op de 2019-machine van Petronas Yamaha SRT, volgend jaar heeft hij een fabriekscontract bij Yamaha. Dan gaat hij voor RNF Racing rijden. De drievoudig vice-kampioen kwalificeerde zich zaterdag als laatste en eindigde in de race op de negentiende plaats, ver van de winnaar. Het was voor het eerst sinds 2012 dat hij op een andere MotoGP-machine reed dan de Ducati. Logischerwijs was het wennen voor de coureur uit Forli, die altijd goed kan uitleggen wat er op technisch vlak gaande is met een machine. Toch weet Dovizioso nog niet hoe de 2019-versie van de Yamaha zich verhoudt tot de huidige machine van kampioenschapsleider Fabio Quartararo.

“Ik weet niet en ik kan het ook niet weten”, zei Dovizioso over het verschil met de fabrieksmotoren. “Afgezien daarvan doet alleen Fabio speciale dingen met de Yamaha, daar sta ik nog ver vanaf. Voor mij is het nog te vroeg om dat al te begrijpen en te analyseren. Het is een typische machine, maar ik zie veel goede dingen. Je moet op een speciale manier rijden, het kost tijd om je aan te passen en je moet veel over de machine leren. Het vraagteken dat ik vorig jaar [bij Ducati] had over de hardere constructie van de banden heb ik nog. Je moet op een andere manier remmen en de motor wordt op een vreemde manier beter naarmate de wedstrijd vorderde. Dat is heel raar. Ik moet er tijd voor nemen om het te analyseren en de motor beter te begrijpen, maar ook om te kijken wat er tijdens de races veranderde. Ik heb veel feedback en ik weet nog niet de precieze reden waarom bepaalde dingen gebeurden. Tijdens de race waren er momenten dat ik een goed gevoel had, ik voelde dat de motor goed is. Ik weet ook dat ik nog niet de volledige potentie kan benutten. Het voelde goed en dat is belangrijk. Na tien maanden kon ik een constante race rijden en ik werd steeds sneller, dus dat stemt mij tevreden.”

Gevraagd in wat voor opzicht de Yamaha een ‘typische’ machine is, reageerde Dovizioso: “Je kunt het goed zien aan de manier waarop Fabio rijdt. Je moet in de bochten erg diep remmen en je moet veel snelheid meenemen in het midden van de bocht. Dat is de enige manier om de volledige potentie van de motor te gebruiken, dat heeft de machine echt nodig. Andere motoren in de MotoGP-klasse hebben dat niet. Misschien Suzuki, maar verder niet.”