Officieel: Ook GP's van Azerbeidzjan, Japan en Singapore afgelast

Het nieuws komt ruim een week nadat de Formule 1 een herziene kalender voor het Europese seizoensdeel heeft gepresenteerd. Zoals verwacht begint het hele F1-circus met twee races in Oostenrijk, waarna men via Hongarije, Engeland (tweemaal), Spanje en België koers zet richting Italië. De F1-race op Monza staat nog altijd op de initiële datum van 6 september gepland.

Teller afgelaste races op zeven

Hoe het overzeese deel van F1-kalender er vervolgens uitziet wordt pas eind juni bekend, al tekent de planning zich al wel enigszins af. Zo bevestigde de promotor van de Mexicaanse GP al dan niet voorbarig dat 'zijn' race op 1 november blijft staan en wil men in het zwaar getroffen Brazilië opmerkelijk genoeg 'gewoon' met publiek rijden. Daar komt vandaag (vrijdag) het bericht bij van drie races die definitief geen doorgang vinden in 2020: er kan een streep door Baku, Suzuka en Singapore. Na eerdere afgelastingen in Australië, Nederland, Monaco en Frankrijk komt de teller met races die officieel zijn afgelast door de mondiale coronacrisis op zeven.

Verrassend zijn de nieuwe afgelastingen niet. Zo zitten Baku en Singapore in hetzelfde schuitje. Allereerst is het lastig om die races - zeker in het geval van Azerbeidzjan - op een alternatieve datum te houden, aangezien het om stratencircuits gaat. Daarnaast is het weren van publiek in steden iets lastiger dan op een afgesloten circuit. Er zat dus weinig anders op dan een jaar over te slaan. "We hebben dit moeilijke besluit moeten nemen, waarna de Formule 1 en alle belanghebbenden dat hebben geaccepteerd", laat Colin Syn namens de organisatie in Singapore weten. "Ondanks dat we teleurgesteld zijn omdat we dit jaar geen race kunnen organiseren, kijken we er wel naar uit om volgend seizoen fans te ontvangen en wensen we de Formule 1 het allerbeste voor de start van het seizoen in juli."

Andere Europese locaties in beeld

De afgelasting in Japan komt evenmin onverwacht. Het land van rijzende zon gaat uiterst voorzichtig om met grote evenementen en heeft in een eerder stadium al een streep door de jaarlijkse MotoGP-race in Motegi gezet. Voor de Formule 1 rest nu vooral de vraag hoe men het ontstane gat gaat opvullen. Mercedes-teambaas Toto Wolff vreest een nieuwe 'break' in de herfst, maar de Formule 1-eigenaren van Liberty Media hebben al aangegeven desnoods extra races in Europa te organiseren. Daarvoor komen onder meer Hockenheim, Mugello en Imola in aanmerking. Mocht dat niet lukken, dan volstaan de acht geplande races ook al voor een officieel wereldkampioenschap.

