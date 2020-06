F1 verkoopt vierkantjes op finishvlag voor goede doel

De F1 kondigde eerder deze week het initiatief ‘We Race as One’ aan in de strijd tegen racisme en ongelijkheid. Ter ondersteuning daarvan krijgen fans een unieke kans om een plekje op de geblokte finishvlag te kopen. De opbrengst daarvan, die iedere race rond de 11.000 pond ligt, gaat naar het goede doel. Van de 80 vierkantjes op de geblokte vlag gaan er iedere race 56 in de verkoop, terwijl de overige 24 blokjes beschikbaar zijn voor de promotor om te verdelen onder fans en gasten.

De naam van iedere fan wordt geprint in het vierkantje dat zij kopen, hoewel zij niet kunnen kiezen in welk vlakje hun naam geplaatst wordt. Zodra de race afgelopen is ontvangen de fans hun vierkantje in een frame, samen met een foto van de geblokte vlag en een hologram als authenticiteitsbewijs. De vierkantjes op de vlag voor de opening van het F1-seizoen in Oostenrijk op 5 juli zijn vanaf nu te koop via de website van F1 Authentics. De bedoeling is dat de blokken op de geblokte finishvlaggen voor de aanstaande races tussen de twee en drie weken voor de race beschikbaar worden gemaakt voor de verkoop. Voor 200 pond, omgerekend zo’n 220 euro, is het mogelijk om je naam op de vlag gedrukt te krijgen.

Maandag lanceerde de F1 het ‘We Race as One’-initiatief, waarmee aandacht wordt geschonken aan bredere sociale problemen die verder reiken dan de sport. Onderdeel van het initiatief is dat de teams gedurende het seizoen 2020 met ‘We Race as One’-stickers op de auto’s racen, inclusief een regenboogvlag die opgemaakt is uit de kleuren van alle tien F1-teams. Ferrari kwam dinsdag tijdens een testdag op Mugello al met stickers met #WeRaceAsOne op de SF71H uit 2018 in actie. In de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk worden nog meer steunbetuigingen verwacht.

Met medewerking van Luke Smith