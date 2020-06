F1 staat op tegen racisme: #WeRaceAsOne en regenboog op de auto's

De acties van de Formule 1-organisatie volgen eerdere inspanningen van Lewis Hamilton op. De Britse wereldkampioen heeft zich meermaals uitgesproken in het racismedebat en heeft collega's opgeroepen om dat eveneens te doen. Zijn oproep vond al gehoor bij andere coureurs en inmiddels heeft ook Liberty Media de handschoen opgepakt. Vanaf de geplande seizoensopener in Spielberg - in het eerste weekend van juli - zal men op meerdere manieren in actie komen onder de noemer #WeRaceAsOne.

Het meest zichtbare element wordt gevormd door een regenboog op de auto's. Volgens de F1-organisatie is dat een symbool om allerlei bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. De regenboog bestaat uit alle kleuren van de tien teams en zal vanaf de eerste race op iedere F1-auto zichtbaar zijn, afgaande op het persbericht op de halo en de neus. Het is volgens het kampioenschap vooral een symbolisch startschot voor een langdurige campagne. "Dit thema zal niet slechts een week of een jaar de headlines bepalen en daarna weer wegzakken. Het benadrukt de strategie van de Formule 1 om structureel een verschil te maken in onze sport en de samenleving als geheel."

De organisatie laat ook weten dat men tijdens het eerste raceweekend nog meer acties zal ondernemen om de twee grootste thema's van dit moment onder de aandacht te brengen: de strijd tegen COVID-19 en het mondiale racismedebat. "Tijdens het raceweekend in Oostenrijk zullen we opstaan tegen racisme. Dat bestaat onder meer uit visuele vertoningen om de strijd tegen racisme te steunen. Daarnaast zullen we later deze week nog met duidelijke beloften komen om de diversiteit en kansen in onze sport te vergroten." Dit zal onder meer gebeuren middels een zogenaamde Formula 1 Task Force. Met dit initiatief wil de Formule 1 in gesprek komen met zoveel mogelijk betrokkenen, om uiteindelijk tot concrete aanbevelingen te komen om de diversiteit in F1 te vergroten. Het plan is vergelijkbaar met The Hamilton Commission, een stichting waarmee de Mercedes-coureur eveneens de diversiteit wil vergroten.