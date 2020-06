Teams delen en steunen Formule 1-initiatief tegen racisme

Het initiatief is bedoeld om aandacht te vragen voor diversiteit en een signaal af te geven tegen racisme en discriminatie in welke vorm dan ook.

McLaren stuurde direct na de lancering een persbericht de deur uit met een reactie van teambaas Zak Brown. “De Formule 1 en McLaren hebben een wereldwijd publiek en we begrijpen dat onze terugkeer op het circuit een geweldige kans voor onze sport is om een globale impact te maken. Zo helpen we de mensen die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-19-crisis en staan we samen op tegen het virus van racisme met als doel meer diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid binnen ons team en onze sport.”

Renault deelde op social media een quote van Nelson Mandela: “Sport heeft de kracht om de wereld te veranderen. Het heeft de kracht om te inspireren. Het heeft de kracht om mensen te verenigen op een manier die weinig andere zaken kunnen. Sport kan hoop creëren waar eens wanhoop was.”

Ook Alfa Romeo vroeg aandacht voor de actie middels een bericht op Twitter: “Voor personeel in de frontlinie. Voor inclusiviteit en gelijkheid. Voor een meer duurzame toekomst.”

Williams deelde de boodschap van de Formule 1 met de woorden: “Trots om het #WeRaceAsOne initiatief van de Formule 1 te steunen.”

Ook Ferrari liet op Twitter weten trots te zijn op het initiatief.

Mercedes voegde daaraan toe: "Laten we onze sport en de wereld beter maken."

Racing Point liet weten "gezamenlijk voor inclusiviteit, gelijkheid, duurzaamheid en in de voortgaande strijd tegen COVID-19 te staan."

Haas voegde daar nog aan toe: "Laten we dit samen doen."

AlphaTauri en Red Bull onthielden zich tot het moment van schrijven van een reactie.