Waarschuwingen over Alonso onterecht, stelt Ocon

Fernando Alonso maakt dit jaar zijn rentree in de Formule 1 nadat hij eind 2018 de sport verliet. In het verleden knokte de Spanjaard vaak hevige duels uit met zijn teamgenoot. Esteban Ocon werd voorafgaand aan het seizoen gewaarschuwd voor de trucjes van de sluwe vos, zowel op als naast de baan. De nieuwste racewinnaar uit de historie van de sport stelt echter dat al die goedbedoelde adviezen onterecht zijn. Het duo kan uitstekend door een deur en Alonso laat ook op de baan zien een uitstekende teamspeler te zijn. Mede dankzij zijn verdedigende werk ten opzichte van Lewis Hamilton kon Ocon in Hongarije de race winnen.

“Ik kreeg heel veel te horen van veel verschillende mensen. Ze waarschuwden me en vertelden me wat zij van buitenaf hadden gehoord”, vertelt Ocon toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn relatie met de tweevoudig wereldkampioen. “Maar het moet gezegd worden: ik heb geen enkel probleem met hem. Binnen het team is de sfeer geweldig en we werken allemaal samen, we delen de informatie als dat nodig is. Oké, we strijden niet om de eerste en tweede plaats in het kampioenschap, dan zou het misschien anders kunnen zijn. Maar nu is er niets aan de hand. Ik ben blij samen te werken met Fernando. We hebben een goede relatie en het gaat geweldig.”

Na de finish van de Grand Prix van Hongarije stond Alonso in parc fermé zijn teammakker op te wachten en samen maakten ze er een groot feest van. De rijder uit Évreux realiseert zich maar al te goed welke rol de Spanjaard speelde: “Hij heeft als een leeuw gevochten. Dat gaf ons steeds wat lucht. Voordat hij bij het team kwam kreeg ik veel negatieve dingen te horen over Fernando. Ik zal je zeggen dat we een geweldig duo vormen. We pushen het team in dezelfde richting. Hopelijk was dit de eerste van vele zeges en hopelijk staan we binnenkort eens samen op het podium.”