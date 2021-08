Binotto: Ferrari heeft momenteel beste rijdersbezetting in F1

Leclerc en Sainz hebben een prima eerste seizoenshelft achter de rug. Eerstgenoemde zorgde op Silverstone bijna voor een daverende verrassing door op de zege af te koersen. Lewis Hamilton stak daar in extremis een stokje voor, al doet het niets af aan de prestatie van Leclerc. Sainz heeft zich op zijn beurt snel aangepast aan het team uit Maranello. De Spanjaard heeft al twee podiumnoteringen achter zijn naam staan en lijkt geen last te hebben van de druk die normaal bij Ferrari hoort. Binotto heeft dan ook weinig te klagen over zijn mannen.

"Ik ben om meerdere redenen erg blij met de eerste seizoenshelft. Om te beginnen hebben wij de beste line-up van de hele pitstraat", valt Binotto meteen met de deur in huis. "We weten dat Charles een fantastische coureur is, hij blijft zichzelf constant verbeteren. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We hebben zelfs fantastische kansen gekregen om een race te winnen. Allereerst in Monaco, al is het daar zoals bekend allemaal anders gelopen dan gehoopt." Leclerc greep pole-position in het prinsdom, maar kon als gevolg van een crash in Q3 niet voor de overwinning strijden op zondag.

'Dit duo kan ons succes brengen op langere termijn'

Ondanks zijn pole-positions in Monaco en Azerbeidzjan (bijvoorbeeld meer dan Valtteri Bottas in de Mercedes) en de sterke race in Groot-Brittannië staat Leclerc in de tussenstand nog achter Sainz. De Monegask heeft tachtig punten op de teller staan, zijn Spaanse teammaat nog drie stuks meer. "Carlos integreert erg goed in het team. Hij wordt iedere race beter. Laat ik het zo samenvatten: hij is nu al een benchmark voor Charles en kan hem pushen als de omstandigheden iets lastiger zijn."

Dit alles leidt ertoe dat Ferrari volop in de race is voor P3 bij de constructeurs. "Het laat vooral zien hoe belangrijk het is dat we twee goede coureurs hebben die punten kunnen scoren voor het constructeurskampioenschap. Daar ben ik natuurlijk erg tevreden mee . Ik kijk ook zeer uit naar de toekomst met deze line-up. Ik weet namelijk zeker dan deze jongens ons succes gaan brengen." Dat succes hoopt Ferrari onder het nieuwe reglement te halen. Zo ligt de focus achter de schermen al op 2022 en moet een nieuwe state-of-the-art simulator daarbij helpen.