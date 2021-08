Ocon wint bizarre GP van Hongarije, Verstappen tiende na startcrash

Een uur voor de start van de race werd er vooral naar boven gekeken. Volgens de buienradar was er namelijk regen onderweg naar het circuit bij Boedapest. Het was niet de vraag of het ging regenen, maar wanneer. Twintig minuten was het zover, met als gevolg dat iedereen op intermediates aan de wedstrijd begon. Aangezien er dit weekend nog niet eerder op een natte baan en op deze band was gereden, laat staan met een afgetankte auto, beloofde de start op voorhand een interessant moment te worden.

Lewis Hamilton kwam probleemloos weg van de pole-position en Max Verstappen dook in zijn kielzog, maar vervolgens was het Valtteri Bottas die voor flink wat ellende zorgde. De Fin was slecht van zijn plek gekomen en werd links ingehaald door Sergio Perez en rechts gepasseerd door Lando Norris, waarna hij bij de eerste bocht zijn rempunt miste en achterop de McLaren van Norris botste, die op zijn beurt tegen Verstappen knalde. Bottas schoof vervolgens tegen Perez aan, waarmee de race voor zowel de Fin als de Mexicaan ten einde was. Verstappen kon na de harde tik van Norris zijn weg vervolgen, maar had veel posities verloren én forse schade aan de rechterkant van de auto opgelopen. Onder meer de vloer en de sidepod waren beschadigd geraakt, de bargeboard was zelfs volledig verdwenen.

Iets verder naar achteren was er nog meer drama. Lance Stroll slaagde er niet in zijn Aston Martin op tijd af te remmen voor de eerste bocht en denderde aan de binnenkant over het gras, alvorens in de flank van Charles Leclerc te zeilen. De Ferrari-coureur kwam door de impact op zijn beurt tegen de McLaren van Daniel Ricciardo aan. Zo waren ook Leclerc en Stroll na een paar honderd meter al klaar.

Aanvankelijk werd er een gele vlag gezwaaid voor de misère na de start, maar al snel werd de wedstrijd volledig gestaakt, omdat er nogal wat rommel op de baan was beland. Het volledige veld nam daarop plaats in de pitstraat, waar de monteurs van Red Bull zich meteen over de RB16B van Verstappen ontfermden in een poging te redden wat er te redden viel. De McLaren van Norris verdween achterwaarts in de garage, waarmee er voor de Brit een einde kwam aan een reeks van vijftien puntenfinishes.

Na een code rood van een half uur werd de race hervat. De chaos in de eerste bochten had het veld flink door elkaar gehusseld. Lewis Hamilton ging nog wel voorop, maar daarachter reden Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Yuki Tsunoda. Dat het een knotsgekke start geweest, werd nog eens onderstreept door Nicholas Latifi, die zesde lag. Fernando Alonso, George Russell, Kimi Raikkonen en Mick Schumacher waren de andere coureurs in de top-tien, terwijl Max Verstappen achter Pierre Gasly en Daniel Ricciardo dertiende lag. Verder deden alleen Nikita Mazepin en Antonio Giovinazzi nog mee.

Op het moment dat de coureurs de pitstraat verlieten voor de herstart, was de regen gestopt en de baan behoorlijk droog. De wedstrijd werd hervat met een staande start, maar wonderlijk genoeg dook het complete veld na de opwarmronde de pits binnen om naar slicks te gaan. Bijna het complete veld. Alleen Hamilton meldde zich op de grid en was dus de enige auto die wegreed toen de rode lampen boven het rechte stuk voor de tweede keer die dag uitgingen. Nadat de regerend kampioen weg was, werden de coureurs uit de pitstraat gelaten, onder aanvoering van niemand minder dan Russell.

Hamilton constateerde al snel dat de baan inderdaad droog was en kwam na één ronde de pits binnen, waarna hij als veertiende en laatste terugkeerde in de wedstrijd. Russell zou daarop de leiding grijpen, ware het niet dat hij een aantal wagens had ingehaald in de pits en verschillende coureurs voorbij moest laten van de racedirectie. Ocon ging zodoende aan de leiding na de pitstop van Hamilton, voor Vettel en Latifi. Mazepin maakte dit alles niet meer mee. Hij had in de overvolle pitstraat een beuk gekregen van Kimi Raikkonen, die na zijn bandenwissel werd weggestuurd toen de Rus net aan kwam rijden.

Verstappen en Hamilton wachtten een zware middag, aangezien inhalen bijzonder lastig is op de bochtige Hungaroring. Gasly maakte het Verstappen niet al te moeilijk, Hamilton had aanmerkelijk langer nodig om Giovinazzi te verschalken. De race was veertien ronden oud toen Verstappen zich langs de Haas van Schumacher knokte. “Niet slecht voor een halve auto”, kreeg Verstappen een compliment van de pitmuur. Een ronde later volgde Gasly bij Schumacher en nog een ronde later Hamilton, die daarna geen manier zag om de AlphaTauri te passeren. “I don’t know what to say, I can’t get close to people”, merkte de Brit op.

De race was twintig ronden onderweg toen Hamilton naar binnen werd gehaald. Verstappen kwam een ronde later de pits binnen, terwijl Ricciardo, die voor hem lag, eveneens nieuwe banden ging halen. Maar Hamilton had een ijzersterke outlap gereden en kwam voor Verstappen terug op het circuit, waarna de Mercedes-coureur ook snel afrekende met Ricciardo. Waar de regerend kampioenen eerder zaten te slapen bij de herstart, sloegen zij hier een belangrijke slag.

Hierna was Verstappen degene die vast zat, achter Ricciardo, terwijl Hamilton aan een opmars kon beginnen. De regerend kampioen passeerde Schumacher en de inmiddels gestopte en van het podium gevallen Latifi. Later volgde een fraaie inhaalactie buitenom bij Yuki Tsunoda. Vervolgens stokte de progressie bij Hamilton, doordat hij daarna Sainz op verser rubber voor zich had. De Brit lag hierdoor halverwege de race vijfde. Dat was echter een stuk beter dan Verstappen op dat moment. De Nederlander zat vast in een treintje en lag op de helft van de wedstrijd buiten de punten op de elfde plaats.

De strijde om de zege dan. Vettel bracht het spel op de wagen door vanaf de tweede plaats als eerste naar binnen te gaan. De pitstop verliep echter niet helemaal soepel. Ocon stopte een ronde later. Maar hoewel Vettel een behoorlijke outlap had gereden, kwam de Fransman nog net voor de Aston Martin terug op de baan. De Duitser zat de eerste paar bochten van de Hungaroring in de versnellingsbak bij de Alpine, maar tot een echte aanval kwam de viervoudig kampioen niet. De pitstop van Ocon betekende dat teamgenoot Fernando Alonso aan de leiding kwam te liggen van de Grand Prix, maar de Spanjaard ging een ronde later naar de pits.

Verstappen, die duidelijk veel hinder ondervond van de schade aan zijn Red Bull, kwam in ronde 41 binnen vanaf de elfde plaats en kwam als twaalfde weer naar buiten. Hamilton zocht in ronde 48 nog eens de pits op om naar mediums te wisselen. Mercedes zette hiermee in op een herhaling van de Hongaarse Grand Prix van 2019, die Hamilton winnend afsloot. De Brit kwam na de bandenwissel als vijfde terug op de baan, maar was een klap - soms wel twee seconden per ronde - sneller dan de vier coureurs voor hem. “We kunnen dit winnen”, kwam Mercedes-teambaas Toto Wolff op de boordradio.

Vettel had Hamilton in de smiezen en begon de druk op te voeren bij Ocon, maar slaagde er niet in de Alpine te grazen te nemen. Vijftien ronden voor het einde zat Hamilton aan de staart van Alonso. De Spanjaard verdedigde zijn vierde plek - en daarmee meteen ook een potentiële overwinning van Ocon - echter met hand en tand. Ronde na ronde probeerde de achtvoudig winnaar van de Hongaarse Grand Prix het bij de Alpine, maar telkens weer wist de coureur uit Oviedo de Mercedes net van zich af te houden. Op een zeker moment kwamen de beide wagens bij de vierde bocht zelfs tegen elkaar aan. “Dit soort rijden is gevaarlijk, man”, mopperde Hamilton over de boordradio. Zes ronden voor het einde verremde Alonso zich in de eerste bocht en was Hamilton er dan eindelijk langs.

Vervolgens zat Hamilton in no-time aan de achterkant van Sainz, die daarmee moest vrezen voor zijn podiumplaats. Vier ronden voor het einde had Hamilton de Ferrari bij de eerste bocht te pakken. De Spanjaard probeerde nog wel even terug te vechten bij de tweede bocht, maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in de veel snellere Hamilton. De achterstand op Ocon en Vettel bleek hierna echter niet meer te overbruggen, al scheelde het op de meet niet veel.

Het was dus Ocon die een sensationele overwinning boekte in Hongarije, voor Vettel en Hamilton, die binnen een seconde van de Aston Martin-coureur als derde over de meet kwam. Sainz en Alonso moesten genoegen nemen met de vierde en vijfde plek. Gasly werd zesde én maakte kort voor het einde nog een pitstop om er met het punt voor de snelste raceronde vandoor te gaan. Tsunoda kwam als zevende onder de vlag door, Williams-coureurs Nicholas Latifi en George Russell eindigden als achtste en negende. Met nog negen ronden te gaan was Verstappen eindelijk langs Ricciardo en werd zodoende tiende met zijn zwaar beschadigde Red Bull.

Door de gebeurtenissen in Hongarije is Verstappen de leiding in het kampioenschap kwijt. Hamilton gaat als leider in het klassement de zomerstop in met 192 punten. Verstappen had voor Silverstone nog een voorsprong van 31 punten op de Brit, maar kijkt nu tegen een achterstand van 6 punten aan. De Hongaarse Grand Prix was een dure voor Red Bull, want ook bij de constructeurs is het team uit Milton Keynes de koppositie kwijt. Mercedes is lijstaanvoerder met 300 punten, Red Bull volgt met 290 punten.

De Formule 1 heeft nu een zomerpauze van vier weken, alvorens het seizoen op 29 augustus verder gaat met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps.

Uitslag F1 Grand Prix van Hongarije: