Waarom Ferrari’s nieuwe simulator een echte game-changer kan zijn

Simulatoren zijn een niet meer weg te denken stuk gereedschap in de moderne racerij. In de hele autosport – van coureurs tot ontwikkelaars – wordt er alles aan gedaan om in de simulator een zo accuraat mogelijke situatie te simuleren waar de coureurs ook in de echte wereld mee te maken krijgen. Ferrari heeft daarom de handen ineen geslagen met Dynisma, dat de Italiaanse fabrikant van een hypermoderne simulator gaat voorzien. Met die nieuwe simulator wil Ferrari grotere stappen zetten in de ontwikkeling en de nieuwe auto voor 2022 al beter leren begrijpen, om daarmee met een voorsprong te kunnen beginnen aan het nieuwe jaar.

Dynisma, in 2017 opgericht door voormalig Formule 1-simulatorengineer Ash Warne, focust zich met het verbeteren van de simulator op twee vlakken: het terugdringen van de latentie (de vertraging die opspeelt in de dataoverdracht) en het vergroten van de bandbreedte, om daarmee de feedback tussen simulator, coureur en engineer zo direct en responsief mogelijk te laten zijn.

“In simulatoren heb je de coureur die via zijn stuurwiel en pedalen input geeft aan de auto. De reactie van de auto wordt vervolgens teruggekoppeld naar de coureur via de bewegingsgenerator. De coureur reageert middels kleine correcties op die bewegingen, en dan begint het hele proces weer opnieuw, tot wel vierduizend keer per seconde", legt Warne uit. "Als je in dat proces ook maar de kleinste vertraging hebt, zal de coureur de auto niet op een realistische manier besturen, waardoor de data van je simulator niets waard is. Denk bijvoorbeeld aan het simuleren van overstuur. Als de simulator 20 of 30 duizendsten van een seconde later aan de coureur doorgeeft dat de achterkant uitbreekt, kan een coureur niet op tijd reageren en spint hij mogelijk van de baan.”

Dynisma DMG-1 simulator Photo by: Dynisma

Warne denkt dat er in de simlatoren van zijn bedrijf een latentie van zo’n drie tot vijf duizendsten van een seconde zit, waar de vertraging in andere simulatoren vaak wel tussen de twintig en dertig duizendsten van een seconde ligt. Dergelijke getallen zijn voor het menselijk oog nauwelijks waarneembaar, maar het kan tot een heel ander plaatje leiden wanneer de resultaten van een test in de simulator geanalyseerd dienen te worden: “Het is cruciaal dat je een zo accuraat mogelijke simulatie van wat er echt gebeurt weet te genereren. De coureur en de auto moeten als één werken, of het nu op de baan of in de sim is. Als daar vertraging in zit, krijg je te maken met een onrealistisch scenario.”

Oog voor detail

Vooral in de Formule 1, waar het in de kwalificatie vaak op duizendsten van een seconde aankomt, is het terugdringen van de vertraging in de simulator cruciaal om de coureurs een zo accuraat mogelijke weerspiegeling van wat ze op het echte circuit voelen te kunnen leveren. Bij een zo klein mogelijke vertraging reageert de coureur namelijk zo realistisch mogelijk op de auto – en andersom – als op het circuit zelf. Daarnaast zorgt het verbreden van de bandbreedte er voor dat er nog meer data en informatie kan worden verstuurd naar de coureur, waardoor deze een nog gedetailleerder beeld van de baanomstandigheden krijgt zoals kleine oneffenheden op het circuit en hoogteverschillen.

“Met een zeer gedetailleerd circuitmodel, dat bijvoorbeeld berekend is aan de hand van een laserscan, heb je een hele hoop informatie voorhanden over de exacte ligging en hoogte van hobbels op de baan en kerbstones”, vervolgt Warne. “Mindere en oudere systemen hebben echt moeite met het genereren van een dergelijk beeld. Onze simulatoren zijn in staat om meer informatie te versturen. Dat wordt bepaald door de bandbreedte. Sommige systemen hebben bijvoorbeeld een bandbreedte van 20Hz, waar die van ons tussen de 50 en 100 Hz ligt, afhankelijk van de omstandigheden. We kunnen zelfs nog hogere frequenties leveren.”

De bewegingssimulatoren van Dynisma bevatten verder een tweestapsconfiguratie. De een zorgt voor zeer directe en verfijnde bewegingen voor de coureur, de ander simuleert de wat grotere bewegingen van de cockpit. Simpel gezegd kan een coureur daardoor ook in een simulator de kleinste details in het rijgedrag van een auto aan zijn kont voelen, net zoals een goede coureur op het echte circuit vaak al snel kan aanvoelen wat een auto doet: “We hebben wat wij noemen een High Frequency Motion Platform’, waarmee we de simulaties zo direct mogelijk terugkoppelen naar de rug en het evenwichtsorgaan van de rijder.” Deze kleine bewegingen en trillingen zijn dermate direct dat ze iets teveel van het goede zouden zijn voor de hele simulator. “We koppelen het dan ook aan een groter platform, in feite hebben we de ene simulator op de andere bevestigd. We hebben ons megadirect hoog-frequentieplatform, met daaronder nog een groter platform. Dit is, in combinatie met een lage latentie en hoge bandbreedte, enorm belangrijk voor de ontwikkeling van auto’s, niet op z’n minst vanwege de veiligheid en het comfort van de coureur.”

Belangrijk hulpmiddel voor Ferrari

Door de samenwerking met Dynisma kan Ferrari binnenkort beschikken over een simulator met de allerbeste en meest geavanceerde technologieën. Met een nieuw reglement voor 2022, dat naar verwachting auto’s oplevert die een grotere uitdaging vormen voor de coureurs, zal het dus meer moeite kosten om de nieuwe auto’s te temmen. Een simulator die directer reageert op de input van de rijders zal Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz dan ook absoluut kunnen helpen in het leren begrijpen van wat hen op het echte circuit te wachten zal staan.

Naast de blik op 2022 kan de simulator Ferrari ook gedurende het seizoen gaan helpen met de ontwikkeling van de auto. Het team heeft in het verleden namelijk al vaker een matige start van het weekend om weten te zetten naar een goed resultaat, mede dankzij het nodige nachtelijke simulatorwerk in Maranello. Het team kon daardoor op het circuit de nodige veranderingen doorvoeren aan de auto, in ruil voor een betere rondetijd. Met behulp van de nieuwe simulator zou het team nog accuratere feedback moeten krijgen uit de simulator, waarmee Ferrari mogelijk dan ook beschikt over een cruciaal hulpmiddel om terug te keren aan de top van de Formule 1.

Dynisma DMG-1 simulator Photo by: Dynisma