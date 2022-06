Van alle teams in de paddock wordt Mercedes zoals bekend het meest getroffen door porpoising, oftewel het stuiteren door de aanzuigende werking van het grondeffect. Daar moet overigens meteen bij gezegd dat het in Monaco en Baku niet zozeer - of in ieder geval niet alleen - om porpoising ging, maar meer om stuiteren door het bottomen van de auto. Met name op hobbelige stratencircuits bleek de auto dermate laag te liggen dat de vloer ook zonder porpoising het asfalt al raakte en dat de hobbels als het ware werden doorgegeven aan de man achter het stuur.

Hoe dan ook: het stuiteren heeft geleid tot een ingreep van de FIA. Nadat Lewis Hamilton nogal lastig uit zijn auto klom en Mercedes voor alle camera's de zorgen had geuit, reageerde Christian Horner fel. Hij zag de bui hangen. Als de klaagzangen zouden leiden tot een ingreep van de FIA, vreesde de teambaas van Red Bull dat teams die het wél goed voor elkaar hadden, zouden worden gestraft. Red Bull zou met een hogere rijhoogte de prijs moeten betalen voor de problemen van andere teams - lees: in dit geval de problemen van Mercedes. Toen Horner gevraagd werd naar wat hij zijn eigen coureurs in de Mercedes-situatie zou laten doen, luidde het venijnige antwoord dan ook: "Ik zou ze zoveel mogelijk laten klagen om de druk op te voeren, zodat de FIA ingrijpt."

Precies dat laatste is met het persbericht van afgelopen donderdag gebeurd, maar niet op de manier waar Horner in Baku bang voor was. De FIA spreekt immers niet over een minimale rijhoogte voor alle teams, maar gaat de zaak beter monitoren en voorwaarden stellen waar teams zelf aan moeten voldoen. Het hoeft niet per definitie slecht te zijn voor Horner en zijn brigade - waarover later meer - en er valt zelfs makkelijk te betogen dat Mercedes veel meer kopzorgen heeft.

Bodemplaat en nieuwe parameters vanuit de FIA

Voordat dergelijke bespiegelingen aan bod komen, eerst de vraag 'wat gaat er precies veranderen?' Het korte antwoord luidt dat de FIA vooral een intentie heeft uitgesproken met het statement en dat de concrete invulling nog moet volgen. Een eerste technische richtlijn is naar de teams gestuurd, maar de parameters die erbij horen moeten nog worden gezet. In die eerste richtlijn staat in ieder geval dat er vanaf heden nauwkeuriger naar de skids en de bodemplaten wordt gekeken.

De slijtage daarvan wordt gecontroleerd en mag niet meer zijn dan door de FIA gewenst, wat natuurlijk samenhangt met de mate waarin een auto de grond raakt. Het is in dit stadium lastig in te schatten wie er in welke mate door wordt geraakt, al is dit een regel waar Red Bull door de vonkenregen onder de RB18 ook met bovenmatige interesse naar kijkt. De auto van Newey ligt immers erg laag en raakt veelvuldig het asfalt, maar zonder de negatieve gevolgen van porpoising. Voor deze eerste regel maakt dat echter niet veel uit, waardoor Red Bull ook getroffen kan worden als de skids- en bodemslijtage nu groot blijkt te zijn. Het is een aspect waar de buitenwereld tot dusver weinig inzicht in heeft gekregen en dat dus lastig in te schatten is.

De tweede en belangrijkste ingreep is dat er een matrix met een bijbehorende limiet komt voor de toegestane hoeveelheid porpoising. Een eerste stap daarin is dat de FIA porpoising gaat meten, al vanaf de eerste training in Montreal. Vervolgstap is dat er een maximum aan wordt gekoppeld. De manier waarop de FIA dat gaat doen, is publiekelijk nog niet bekend, maar met de G-krachten of een maximale frequentie van het stuiteren heeft de autosportfederatie verschillende mogelijkheden.

Bal ligt bij de teams: Mercedes juist de pineut?

De afhandeling van deze stappen kan Mercedes in theorie meer raken dan veel van de concurrenten. Zo is het stuiteren van Hamilton en George Russell deels het gevolg van keuzes die het team tot nu toe heeft gemaakt. Het team had in de eerste maanden van dit seizoen best kunnen kiezen voor iets meer comfort - bijvoorbeeld door de rijhoogte van de W13 te verhogen - maar die aanpak had nog meer achterstand op Red Bull en Ferrari opgeleverd dan dat nu het geval is. Als de FIA echter vaststelt dat het stuiteren bij Mercedes op dit moment excessief is, dan moet Mercedes tegen wil en dank wel die stappen zetten. Of dat moet, wordt ieder weekend na de derde training bepaald, als de FIA de parameters op orde moet hebben en teams de set-up moeten indienen. Als die set-up niet voldoet, zal de rijhoogte achter omhoog moeten om alsnog aan de wensen van de FIA te voldoen.

Het totaalpakket moet de coureurs helpen om minder te lijden in de auto. De FIA noemt het dan ook een gezondheidskwestie. Dat is echter niet volledig wat Toto Wolff en enkele anderen in de paddock voor ogen hadden bij hun roep om verandering. Zij hoopten dat een ingreep de sportieve kansen van hun teams zou vergroten, maar dat is met deze aanpak niet direct het geval. Zo zullen Russell en Hamilton in de toekomst minder stuiteren en is dat beter voor hun rug, maar kan een auto die aan de wensen van de FIA moet voldoen ook best een langzamere auto zijn. Zo heeft Mercedes nu ieder weekend de grens opgezocht qua rijhoogte met het mantra 'liever iets meer snelheid dan iets meer comfort voor de rijders', maar wordt dat getuige het statement van de FIA behoorlijk omgedraaid.

Mercedes had samenvattend veel meer baat gehad bij eenheidsworst, op maatregelen die iedereen zouden treffen en die de verschillen op de grid zouden nivelleren. Maar in plaats daarvan stelt de FIA nieuwe voorwaarden en zegt het tegen teams 'zorg maar dat je hieraan voldoet'. Voor teams die momenteel veel stuiteren zal dat logischerwijs lastiger zijn dan voor formaties die het aardig onder controle hebben. Het kan (kan, want het slijten van de bodemplaat is nog niet bekend) teams als Red Bull dus verder in de kaart spelen en Mercedes nopen om extra concessies te doen. Het zal de zondagen voor de Mercedes-coureurs ontspannener maken, maar of dat de snelheid en dus de resultaten ten goede komt? Het valt te bezien en is in ieder geval niet de opzet van deze FIA-ingrepen. Stellen dat de FIA vooral heeft geluisterd naar Mercedes is dan ook te kort door de bocht.

F1-update: Verstappen en Red Bull favoriet in Canada, regen op komst?