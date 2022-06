Benetton B193B van Michael Schumacher binnenkort onder de hamer

Michael Schumacher reed in 1993 met de Benetton B193B. Het was niet de meest succesvolle wagen uit zijn loopbaan, maar de auto was onder fans razendpopulair. Dat had alles te maken met de groen-gele kleurstelling met de iconische Camel-reclame. Met de B193B scoorde Schumacher één overwinning, vijf tweede plekken en nog eens twee derde plekken.

De Ford-aangedreven wagen ging echter ook regelmatig stuk. Schumacher kwam daardoor niet verder dan de vierde plaats in het kampioenschap. Een jaar later pakte hij de eerste van in totaal zeven F1-wereldtitels.

De B193B gaat dus binnenkort onder de hamer bij veilinghuis Bonhams. Het bijzondere is dat dit niet zomaar een showmodel is, maar dat de wagen nog volledig functioneel is. Na verkoop zou deze rechtstreeks het circuit op kunnen. De prijs is overigens een struikelblok. Bonhams rekent zo’n 1,3 tot 1,9 miljoen euro voor de auto te kunnen beuren.

De Benetton B193B moet zo'n 1,3 tot 1,9 miljoen euro opleveren als het aan veilinghuis Bonhams ligt. Foto: Motorsport Images