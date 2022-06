De Formule 1 is bezig aan een van de meest opmerkelijke back-to-backs uit de historie van de sport. De Grand Prix van Azerbeidzjan van afgelopen weekend wordt gecombineerd met de Canadese ronde in Montreal, bijna 9.000 kilometer verderop. Vanuit de F1-paddock klonk er flink wat kritiek op deze merkwaardige combinatie, iets waar Formule 1-topman Stefano Domenicali volgend jaar een einde aan wil maken. Toch zal er dit weekend gewoon geracet worden in Canada. De race stond de voorbije twee seizoenen door de coronapandemie niet op het programma, maar nu keert de sport er tot blijdschap van veel coureurs terug. De snelle baan zorgt voor de nodige uitdaging, zeker met de nieuwe generatie bolides. Wie verzekert zich van de beste uitgangspositie voor de race?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Canada?

Datum: Zaterdag 18 juni 2022

Start lokale tijd: 16.00 uur

Start Nederlandse tijd: 22.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal wordt verreden op zaterdag 18 juni 2022. De sessie begint om 16.00 uur lokale tijd, dat is 22.00 uur in Nederland. De kwalificatie bestaat zoals gebruikelijk uit drie segmenten. Rond 23.00 uur weten we wie er vanaf pole-position mag vertrekken.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Canada

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 17 juni Eerste vrije training 20.00u - 21.00u 14.00u - 15.00u Vrijdag 17 juni Tweede vrije training 23.00u - 00.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 18 juni Derde vrije training 19.00u - 20.00u 13.00u - 14.00u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q1 22.00u - 22.18u 16.00u - 16.18u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q2 22.25u - 22.40u 16.25u - 16.40u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q3 22.48u - 23.00u 16.48u - 17.00u Zondag 19 juni Grand Prix van Canada 20.00u 14.00u

De laatste polesitters en winnaars van de Grand Prix van Canada

Jaar Pole-position Winnaar 2019 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2018 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Daniel Ricciardo Nico Rosberg 2013 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2012 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2011 Jenson Button Sebastian Vettel 2010 Lewis Hamilton Lewis Hamilton

F1-kwalificatie live kijken

Viaplay

Start uitzending: 21.00 uur

Einde uitzending: 00.00 uur

De voorbeschouwing van Viaplay op de Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Canada begint op zaterdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers vooruit op de naderende sessie. Ook wordt er regelmatig geschakeld met het team ter plaatse: pitreporter Stephane Kox en analisten Mike Hezemans en David Coulthard. Om 21.55 uur wordt overgeschakeld naar het liveverslag, waarbij Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar verzorgen. Na afloop van de sessie wordt er met de gasten in de studio en de experts op locatie teruggeblikt op de voornaamste gebeurtenissen op het Circuit Gilles Villeneuve. Max Verstappen en de overige hoofdrolspelers worden geïnterviewd.

Voor de echte fan biedt Viaplay op het eigen platform nog extra hulpmiddelen. Zo vind je er de livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas. Een abonnement op Viaplay kost 13,99 euro per maand. Tot 1 augustus geldt een actietarief van 9,99 euro per maand.

F1TV

Start uitzending: 21.30 uur

Einde uitzending: 23.30 uur

De Formule 1-actie in Canada wordt in Nederland naast Viaplay ook uitgezonden door F1TV. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. De voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada begint om 21.30 uur. Vanaf locatie blikken internationale experts vooruit op de naderende sessie. Om 21.55 uur wordt overgeschakeld naar het liveverslag. Je kunt zelf kiezen naar welk commentaar je wilt luisteren: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Na afloop van de live-uitzending vindt de post-qualifying show plaats. Hierin blikken internationale analisten terug op de sessie en zijn er interviews met de hoofdrolspelers te zien.

F1TV biedt naast de livebeelden ook toegang tot extra features. Met een abonnement kan je de livetiming volgen, evenals de driver tracker. Ook kan je met alle coureurs onboard meekijken en -luisteren. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand.

Formule 1 kijken met Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 23.30 uur

Einde uitzending: 00.05 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag vanaf 2022 niet langer live verslag uitbrengen van de Formule 1. Dit jaar zijn er wel samenvattingen te zien. De hoogtepunten van de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada worden om 23.30 uur uitgezonden. In dit programma van dertig minuten zie je een samenvatting van de sessie met commentaar van Olav Mol. Klanten van Ziggo kijken gratis naar de uitzending via kanaal 14. Met een Ziggo Sport Totaal-abonnement kijk je het programma via de Select-zender.

Grand Prix van Canada: Hoe laat komt de Formule 1 op tv?

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 21.00u - 00.00u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 21.30u - 23.30u Streaming: F1TV Pro Ziggo Samenvatting 23.30u - 00.05u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select

Waar kan ik Formule 1 kijken op tv?

Met een speciaal abonnement bij je provider

Met de Viaplay-app op een Smart TV

Casten met bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast

De Formule 1 is in 2022 alleen nog te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1TV. Viaplay is een samenwerking aangegaan met providers Ziggo, Delta, Caiway en KPN, waardoor er een speciaal kanaal is waar abonnees de F1-actie rechtstreeks op televisie kunnen kijken. Hiervoor is wel een abonnement nodig, wat rechtstreeks bij je provider is af te sluiten.

Met een Smart TV kan je ook via de Viaplay-app naar de Formule 1 kijken. Dit abonnement is rechtstreeks bij de aanbieder te verkrijgen. Een andere mogelijkheid is om de programma’s te casten naar je televisie. Hiervoor kan je bijvoorbeeld Apple TV of Google Chromecast nodig. Ook in dit geval moet je wel eerst een Viaplay-abonnement afsluiten. Zo’n abonnement kost 13,99 euro per maand. Tot 1 augustus geldt er een actietarief van 9,99 euro.

Video: Max Verstappen onthult de geheimen van een rondje over het Circuit Gilles Villeneuve