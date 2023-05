Coureurs moeten extra vaart minderen bij gele vlaggen

Om de veiligheid op de circuits te waarborgen, moeten coureurs het tempo laten zakken op delen van het circuit waar met gele vlaggen gezwaaid wordt. Als er sprake is van dubbele gele vlaggen, moeten ze zelfs voorbereid zijn om snel tot stilstand te kunnen komen. Tijdens virtual safety cars en safety car-fases was er echter geen extra verplichting voor coureurs om in deze zones vaart te minderen, doordat er met een systeem van deltatijden gewerkt wordt. Om ervoor te zorgen dat coureurs in de toekomst in deze zones genoeg van hun gas gaan tijdens neutralisaties, wordt voor deze zones met dubbel geel een extra snelheidslimiet opgelegd. Dat gebeurt door een extra deltatijd te introduceren, die alleen geldt voor het deel van het circuit waar met gele vlaggen wordt gezwaaid.

Een marshal zwaait met een gele vlag bij Portier. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Fans bepalen welke Gulf-livery Williams later dit jaar gebruikt

De tijd waarin Formule 1-teams het hele jaar met dezelfde livery raceten, is voorbij. McLaren reed in Monaco met een speciale livery ter ere van hun zeges in de drie races die samen de Triple Crown vormen, terwijl Red Bull Racing in Miami met een door een fan ontworpen kleurstelling in actie kwam. Ook in Austin en Las Vegas rijdt het team met een aangepaste, door fans gecreëerde livery's. In Monaco kondigde Williams eveneens aan dat het fans wil betrekken bij de keuze voor een speciale kleurstelling. Vanwege de samenwerking met oliemaatschappij Gulf heeft de Britse formatie vier kleurstellingen ontworpen voor de Grands Prix van Singapore, Japan en Qatar. Fans kunnen stemmen op één klassiek design en drie moderne ontwerpen, waarna de bolides van Alexander Albon en Logan Sargeant tijdens deze drie races worden voorzien van de meest gekozen livery.

Een van de drie moderne Gulf-livery's die Williams-fans kunnen kiezen. Foto: Williams

Kijkje in de vloerkeuken bij Mercedes en Red Bull

Het stratencircuit van Monaco geeft de coureurs bijzonder weinig ruimte voor fouten. Wie in de fout gaat, weet vrijwel zeker dat er contact met de baanafzetting volgt. En wie in de baanafzetting eindigt, weet dat zijn bolide door een van de vele kranen rond het circuit wordt opgetild, waarbij de onderkant van de vloer voor iedereen zichtbaar wordt. Zo zorgde Lewis Hamilton er met een crash in VT3 voor dat de nieuwe vloer van Mercedes te zien was toen de W14 werd opgetild, waarmee de concurrentie een kijkje in de Duitse keuken kreeg. Trackside engineering director Andrew Shovlin stelde echter dat Mercedes daar niet echt mee zit, maar dat Red Bull Racing het vervelender vindt dat de crash van Sergio Perez in de kwalificatie voor een unieke blik op de vloer van de RB19 zorgde.

De crash van Sergio Perez zorgde ervoor dat de ondervloer van de RB19 te zien was. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes gaat van zeropods naar sidepods

Nu we het toch over Mercedes hebben: de Duitse fabrikant heeft in Monaco een forse upgrade voor de W14 geïntroduceerd. Die bestond niet alleen uit een gloednieuwe vloer, maar bevatte ook een nieuwe voorwielophanging. De meest in het oog springende vernieuwing was echter te vinden bij de sidepods. In 2022 introduceerde Mercedes nog de veelbesproken zeropods en ondanks twijfels hield het team daar in de eerste fase van 2023 aan vast. Toch werd al snel duidelijk dat er met dit concept niet voldoende winst behaald kan worden om vooraan mee te strijden en dus is men nu teruggekrabbeld. Eigenlijk zou de W14 van Hamilton en George Russell in Imola al voorzien worden van de teruggekeerde sidepods, maar door de afgelasting van de race aldaar werd het debuut uitgesteld tot de GP van Monaco.

George Russell in de Mercedes W14, die in Monaco is voorzien van sidepods. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

F1-circuit Qatar krijgt upgrade van faciliteiten

Over upgrades gesproken: niet alleen de Formule 1-teams zijn druk bezig met het doorvoeren van verbeteringen. Dat geldt ook voor het Lusail International Circuit, dat in oktober voor de tweede keer gastheer is van een F1-race. Nadat bij het eerste bezoek in 2021 bleek dat niet alle faciliteiten op het door F1 gewenste niveau waren, wordt er momenteel hard gewerkt om dat voor de GP van Qatar van 2023 wel zo te laten zijn. Het pitgebouw met te kleine pitboxen moet vervangen worden door een nieuwe, ultramoderne versie. Daarnaast worden in de paddock permanente onderkomens voor de teams gebouwd, wordt de baan voorzien van een gloednieuwe asfaltlaag en worden enkele infrastructurele zaken aangepast om Lusail op het voor F1 gewenste niveau te krijgen.