FIA voert per direct snelheidslimiet in tijdens dubbel geel

De FIA is voortdurend bezig om de veiligheid in de Formule 1 te verbeteren. De volgende stap is dat alle coureurs zich tijdens dubbele gele vlaggen aan strengere snelheidsbeperkingen moeten houden. Dit geldt in zones tijdens een safety car en virtual safety car (VSC). Voorheen was de enige vereiste voor coureurs dat het moest reageren op dubbel geel door de snelheid significant te verlagen, niet in te halen en bereid zijn van richting te veranderen of te stoppen. De rondetijden in de kwalificatie worden tijdens dubbel geel geschrapt om de coureurs te ontmoedigen risico's te nemen.

Tijdens een neutralisatie of virtual safety car leidde dubbel geel niet tot een extra verplichting om verder af te remmen. De manier waarop delta's werkten betekende dat coureurs soms juist zelfs sneller mochten rijden op een bepaald gedeelte van de baan om tijd terug te winnen die in een andere sector verloren was gegaan.

Vanaf nu worden F1-coureurs gedwongen om achter de safety car of tijdens een virtual safety car een bepaalde snelheid aan te houden in sectoren met dubbel geel. Volgens Tim Goss, technisch directeur van de FIA, helpt de maatregel de veiligheid voor coureurs en marshals te verbeteren. "We willen de coureurs een extra hulpmiddel geven om het racen tijdens incidenten nog veiliger te maken, aldus Goss. "We gebruiken al enkele jaren deltatijden tijdens de VSC en safety car, wat refereert aan de limiet die we op het circuit hebben. Tijdens een neutralisatie of VSC werden coureurs via het scherm op hun stuur en via toontjes in het oor op de hoogte gebracht van de deltatijden om tijd terug te winnen. Ze moesten een positieve waarde aanhouden, dat hield in dat ze langzamer gaan dan de referentietijd. Er zijn echter gevallen waarin auto's op legitieme wijze tijdelijk hun snelheid verhoogden om tijd terug te winnen, die ze eerder verloren waren. We willen nu dat de auto's trager gaan rijden tijdens dubbele gele vlaggen onder een VSC of echte safety car. Daarom geldt nu een snelheidslimiet in gebieden met dubbel geel."

De coureurs worden zoveel visueel als auditief gewaarschuwd voor een sector met dubbele gele vlaggen, dit zodat zij niet verrast worden. Aan het begin van een zone wordt de delta teruggebracht naar nul. Het nieuwe systeem zet de deur open voor een mogelijk nadeel dat sommige rijders moeten afremmen, terwijl rijders daarachter kunnen profiteren van het opheffen van dubbel geel. Maar de FIA hamert op veiligheid en vindt dat deze voorrang krijgt op de competitieve aspecten. "Als een auto door dubbel geel rijdt en moet afremmen, maar een ander niet, dan wordt er tijd verloren. Voor de FIA staat veiligheid voorop. Bij gevaar of marshals op de baan moeten we de risico's minimaliseren."