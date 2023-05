Mercedes: "Red Bull zal foto's van vloer vervelender vinden dan wij"

De Grand Prix van Monaco is één van de beste races per jaar voor tech-liefhebbers. Niet zozeer omdat het een high-downforce circuit is waar iedereen met een vergelijkbare afstelling rijdt, maar wel omdat het buitenkansjes kan opleveren. Een crash is in het prinsdom nooit ver weg en dat betekent dat de auto omhoog getakeld wordt en dus dat de onderkant van de vloer zichtbaar wordt. Voor de huidige generatie auto's is het grondeffect cruciaal en wordt er volgens teams ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce onder de vloer gegenereerd. Hoe teams de onderkant van de vloer hebben vormgegeven is dus van cruciaal belang.

Het verklaart meteen waarom teams dit deel altijd geheim proberen te houden, al is dat bij Mercedes en Red Bull zaterdag niet gelukt. Zo strandde Hamilton aan het eind van de derde training in Mirabeau en schonk dat Motorsport.com een fraai kijkje onder de vloer (waarover meer in dit artikel). Red Bull bleek als eerstvolgende aan de beurt, nadat Sergio Perez veel te enthousiast Saint Devote indook. Bij beide teams is een kijkje onder de auto interessant. Zo heeft Mercedes een aangepaste vloer meegenomen naar Monaco, met onder meer andere vloerranden, en is die nu al meteen wereldkundig geworden.

Bij Red Bull is de onderkant van de vloer juist één van de belangrijkste aspecten in het huidige succes. Zo is Adrian Newey afgestudeerd op het grondeffect en lijkt Red Bull de zaakjes op dat vlak bijzonder goed voor elkaar te hebben. "Bij Red Bull vinden ze het waarschijnlijk vervelender dat hun auto in de lucht heeft gehangen dan dat wij dat vinden", laat Andrew Shovlin zondagochtend aan onder meer Motorsport.com weten. Dat gezegd hebbende was Mercedes er zelf ook niet zo blij mee. Zo noemde Toto Wolff de wijze waarop Hamiltons auto werd opgetakeld een circusact uit Cirque du Soleil.

"Vroeger toen je qua gewichtsverdeling een grotere marge had dan nu, tussen de 48 en 43 procent, kon je bij het optillen van de auto heel goed zien waar het zwaartepunt precies lag. Tegenwoordig is die marge volgens het reglement veel meer beperkt. Maar goed, met deze regels is het belangrijkste gedeelte natuurlijk wel het gedeelte dat je normaal gesproken niet te zien krijgt", duidt Shovlin op de vloer. "Daardoor zullen teams die foto’s zeer aandachtig bestuderen. Monaco biedt altijd een goede kans op zulke shots."

Aston Martin is naar eigen zeggen één van de teams die zeer aandachtig naar de Mercedes- en Red Bull-foto's gaat kijken. "Dat zijn natuurlijk prachtige foto's voor ons!", laat performance director Tom McCullough weten. "Er waren gelukkig genoeg mensen in de buurt, dus ik denk dat onze aerodynamica-afdeling goed zal kijken naar de auto's die zijn opgetild. De aerodynamica-specialisten laten je normaal natuurlijk nooit zulke dingen zien. Alleen van de bodemplank en de slijtageplekken daarop kun je al heel veel leren. Die laten namelijk zien waar de auto de grond raakt." Dit is bij Red Bull ook meteen een zeer interessant aspect voor de concurrentie, aangezien het team uit Milton Keynes vanaf het begin al geen last van porpoising heeft gehad en in 2022 ook minder heeft geworsteld met oneffenheden in het circuitoppervlak dan andere teams.

Dat wil echter nog niet zeggen dat andere teams meteen de Red Bull-geheimen kunnen overnemen. Zo laat Dave Robson namens Williams weten dat Red Bull kopiëren op basis van de foto's zeer lastig wordt. "Het is best moeilijk om veel af te lezen aan zo'n foto, ook samenhangend met hoe het licht erin is gevallen. Dit maakt het nog niet meteen makkelijker om dingen te kopiëren."

Mercedes W14 vloerdetail Photo by: Ronald Vording