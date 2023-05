Williams F1 laat fans stemmen over speciale Gulf livery

De iconische Gulf-kleuren waren in 2021 voor het laatst te bewonderen in de Formule 1. Destijds verscheen McLaren met een eenmalige livery aan de start van de Grand Prix van Monaco. Voor oliemaatschappij Gulf was dat een succes en het bedrijf hoopt dit jaar op een herhaling met Williams. De Britse renstal komt tijdens de races in Singapore, Japan en Qatar in actie met een Gulf-livery, maar eerst mogen de fans nog bepalen hoe die kleurstelling er precies uit gaat zien. Er zijn vier opties, die de namen Heritage, Contemporary, Visionary en Bolder than Bold dragen. Eerstgenoemde is een klassieke livery die verwijst naar de kleurstellingen tijdens samenwerkingen van Gulf met Ford en Porsche in de sportscars (zie hierboven), de drie andere livery's zijn moderne interpretaties.

De voorkeur van Williams-teambaas James Vowles is in ieder geval duidelijk: hij hoopt dat de FW45 voorzien mag worden van de klassieke Gulf-livery. "Het is een tijdperk van de autosport dat ik als een prachtige tijd zie. Het draaide meer om racen dan andere zaken. En de Gulf-livery op de GT40 en de Porsches was gewoon iconisch", zegt Vowles. "Dat we door onze samenwerking met Gulf de kans hebben om precies hetzelfde te doen bij Williams, vind ik geweldig. Het vertegenwoordigt onze sport en onze historie. Het zijn twee merken met een enorm nalatenschap die samenkomen, dat is denk ik ook waarom de kleuren goed werken. Het zijn niet de kleuren zelf, maar de hele nalatenschap die erbij hoort."

Williams FW45 Contemporary Gulf livery Photo by: Williams Williams FW45 Visionary Gulf livery Photo by: Williams Williams FW45 Bolder Than Bold Gulf livery Photo by: Williams

Dat er ook op drie moderne versies van de livery (zie bovenstaande drieluik) gestemd kan worden, is vanwege de verandering in de fanbase van de Formule 1. Mede daardoor vindt Gulf International het ook geen probleem om eens met een nieuwe versie van de livery te komen, zegt CEO Mike Jones. "Onze samenwerking met Williams geldt ook voor de esportstak en de academie. Daar spelen we met de moderne ontwerpen ook op in", verklaart Jones. "In een van de ontwerpen zijn bovendien ook de kleuren van Williams verwerkt. Dat is denk ik ook behoorlijk belangrijk vanwege hun geschiedenis, waar iedereen van houdt. Gaan we meteen voor iets wat we normaal ook doen, of geven we er een twist aan? Er zijn drie verschillende twists en dat is waar we naar kijken. Iedereen heeft zo zijn favoriet."

Desondanks sluit Alexander Albon zich aan bij de keuze van teambaas Vowles. De Thai hoopt dan ook dat hij dit jaar drie keer in de klassieke Gulf-livery mag racen. "De Heritage-livery vind ik geweldig. Ik ben een simpele man en ik hou van strakke lijnen", aldus Albon. "Ik hield vroeger van het zakelijke, zelfs qua racehelmen. Als jong jochie hield ik van al die draaiingen, verloopwisselingen en al dat soort dingen. Nu ben ik overgegaan naar wat eigenlijk een monotone helm is. Ik ben volwassen geworden!"