De Duitse fabrikant werkt al geruime tijd aan een ingrijpende verandering van de W14. De bolide bleek in de eerste fase van het seizoen niet te voldoen, waarna de gekozen ontwikkelingsrichting in de prullenbak verdween. In de fabriek werd een nieuwe weg ingeslagen. Zo neemt de formatie onder meer afscheid van het veelbesproken zeropod-concept.

Hoewel de wagen pas op vrijdag tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Monaco in vol ornaat te bewonderen zal zijn, hebben onze fotografen ter plaatse al wat kiekjes kunnen schieten. Zo zijn er duidelijke sidepods te zien, in lijn met de vormgeving van Aston Martin en Alpine. Het heeft ook overeenkomsten met de vormgeving van Red Bull met de sterk aflopende sidepods, maar bevat een kanaal aan de binnenkant om de luchtstroming beter te sturen.

Naast de nieuwe sidepods heeft Mercedes ook een nieuwe vloer en een nieuwe voorwielophanging meegenomen. Met name de ophanging is van groot belang. Lewis Hamilton en George Russell klagen al het gehele jaar over de gebrekkige wegligging en het gebrek aan gevoel met de auto. Met name onder het remmen ontbeert het het duo aan vertrouwen. Dit zou vanaf Monaco moeten verbeteren. Teambaas Toto Wolff legde in de aanloop naar het raceweekend uit waar de winst behaald zou moeten worden: "We introduceren de eerste stap in een nieuwe ontwikkelingsrichting. Het is geen wondermiddel, die bestaan niet in onze sport. We hopen dat het de rijders een meer stabiel en voorspelbaar platform geeft. Daar kunnen we dan de komende weken en maanden op voortborduren."

Mercedes wilde de updates in eerste instantie introduceren tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Doordat de race werd afgelast vanwege overstromingen in het gebied, moest dat uitgesteld worden. Ondanks het risico op schade in de nauwe straten van Monaco heeft het team er toch voor gekozen om de nieuwigheden op de bolides te zetten.

