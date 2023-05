In 2021 werd er voor het eerst een Formule 1-race verreden in Qatar. Het circuit ten noorden van de hoofdstad Doha werd als vervangende race aan de kalender toegevoegd, nadat het programma door de uitbraak van het coronavirus danig in de war was geschopt. Er werd ook meteen een tienjarige deal gesloten met Qatar, die echter pas in 2023 in zou gaan in verband met het wereldkampioenschap voetbal in 2022.

Bij de eerste Grand Prix in 2021 bleek het Losail International Circuit op een paar punten niet helemaal optimaal voor de Formule 1. Zo waren de garages aan de kleine kant en moesten de teams het in de paddock doen met tijdelijke hospitality-units. Aan al die dingen - en meer - is voor de 2023-editie wat gedaan. Er wordt gewerkt aan een ultramodern pitgebouw en er zijn permanente onderkomens voor de teams in aanbouw. Verder wordt het baanoppervlak vernieuwd, wordt de infrastructuur aangepakt met onder meer drie nieuwe tunnels die onder de baan doorgaan en komt er een nieuw mediacentrum.

Nu het wereldkampioenschap voetbal achter de rug is, moet de Formule 1 het nieuwe uithangbord worden van Qatar. “We zijn de komende tien jaar de nieuwe World Cup”, aldus Amro Al-Hamad, de CEO van de Qatar Motor & Motocycle Federation (QMMF) en het Losail International Circuit. “We hebben bovendien veel geleerd van de World Cup en alle partijen die daarbij betrokken worden willen ons graag helpen door ons te informeren over wat zij tijdens dat evenement hebben opgestoken. Want er komt veel kijken bij de enorme bezoekersstromen die op gang komen, waaronder qua beveiliging. Iedereen wil zijn ervaringen met ons delen zodat wij een nog beter evenement kunnen afleveren dan het wereldkampioenschap voetbal al was.”

Toen de tienjarige overeenkomst met de Formule 1 werd aangekondigd, werd gefluisterd dat de race op een stratencircuit in Doha zou kunnen plaatsvinden. Gezien de enorme investeringen die momenteel in de permanente baan van Losail gedaan worden, lijkt een overstap naar een stratencircuit voorlopig niet voor de hand te liggen. Al-Hamad maakt echter duidelijk dat dit nog altijd een optie is. “Het is een van de vele ideeën die ter sprake is gekomen. Het is iets waarover we hebben nagedacht. Misschien dat het in de toekomst gaat gebeuren. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar we staan voor heel veel open.”

De Grand Prix van Qatar vindt dit jaar plaats op 8 oktober. De editie van 2021 was een prooi voor Lewis Hamilton in de Mercedes.

De nieuwe onderkomens voor de F1-teams op het circuit van Losail. Afbeelding: QMMF