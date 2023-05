Onderkant Mercedes zichtbaar: “Werk van Cirque du Soleil”

Lewis Hamilton veroorzaakte in de slotfase van de derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco een rode vlag met een crash in Mirabeau. Bij het bergen werd de gestrande Mercedes meters omhoog gehesen, waardoor fotografen alle gelegenheid hadden om de onderkant van de W14 vast te leggen. Teams proberen deze zijde juist goed verborgen te houden, aangezien dit met de terugkeer van het grondeffect een cruciaal gedeelte van de wagen is geworden.

Toto Wolff was dan ook niet blij met het optreden van de persoon achter de knoppen in de kraanwagen, aangezien de wereld - en dus ook de concurrentie - uitgebreid zicht had op de onderkant van de Mercedes W14. “De persoon in de kraan heeft waarschijnlijk voor Cirque du Soleil gewerkt”, grapt Wolff. De Oostenrijker snapt niet waarom de auto van Hamilton op deze manier werd weggetakeld. “Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet, aangezien de wagen op de baan stond. Je had hem ook op een truck kunnen zetten. Nu deel je een auto met de hele wereld. Dat was niet ideaal voor ons en dat is nog zacht uitgedrukt.”

Wel benadrukt Wolff dat zijn Cirque du Soleil-opmerking slechts een grap is. Hij is blij met de marshals in Monaco en zegt dat ‘iedereen zijn best doet’. Ook de wagen van Sergio Perez hing meters in de lucht, na diens crash in Sainte Devote in Q1. Alleen merkt Wolff wel op dat de Red Bull horizontaal hing, in tegenstelling tot de Mercedes. Deze hing schuin, als gevolg van de manier waarop de W14 was vastgemaakt aan de kraanwagen. “Ze zijn allemaal van Cirque du Soleil”, grapt Wolff. “Maar hun auto hing recht, de onze kantelde achterover.”

Hamilton kwalificeerde zich als zesde voor de Grand Prix van Monaco en promoveert door de straf van Charles Leclerc naar P5 op de grid. George Russell start als achtste in de straten van het prinsdom. Mercedes, dat dit weekend een grote update introduceerde, weet dat het beter had gekund. “Zesde en achtste is niet goed”, aldus Wolff. “Maar drie tienden verwijderd van pole-position, terwijl beide coureurs geen ideale Q3 hadden, is solide. Eigenlijk is het oké. Als Lewis en George hun laatste ronde helemaal op punt hadden gekregen, dan hadden we meegedaan in de top-zes en misschien zelfs in de top-vier. Dat is oké.”

Video: Auto Hamilton in de lucht na crash in Monaco