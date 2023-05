De eerste zes races van het Formule 1-seizoen 2023 zijn achter de rug en dat is een mooi moment om de balans eens op te maken wat betreft het aantal strafpunten die de coureurs op hun naam hebben staan. Deze punten kunnen coureurs op hun conto bijgeschreven krijgen vanwege incidenten en vergrijpen op de baan en worden uitgedeeld naast de reguliere straffen, zoals een tijdstraf of een drive through-penalty. Hoe zwaarder het vergrijp en de straf, hoe meer strafpunten daar aan gekoppeld worden. De punten blijven precies een jaar staan en de grens is getrokken op twaalf strafpunten. Wie binnen een periode van 365 dagen twaalf strafpunten of meer verzamelt, kan rekenen op één wedstrijd schorsing.

De coureur die de afgelopen twaalf maanden de meeste strafpunten heeft verzameld, is Pierre Gasly. Sinds het einde van het F1-seizoen 2022 stond de Fransman op tien punten en daarmee op de rand van een schorsing. De eerste fase van het jaar moest hij dus op zijn tellen passen, maar in de aanloop naar de GP van Monaco zijn twee strafpunten van Gasly vervallen. De huidige Alpine-coureur heeft er desondanks nog altijd acht op zijn naam staan en dus heeft hij weinig ruimte voor fouten. Dat blijft zo tot 10 juli, want dan vervallen pas zijn volgende drie strafpunten. Ook 'naaste achtervolger' George Russell, die op zes strafpunten staat, ziet op 10 juli pas strafpunten verdwijnen. Voor Lance Stroll geldt dat twee van zijn vijf strafpunten pas vervallen op 23 oktober.

In het huidige deelnemersveld zijn er vijf coureurs die in de afgelopen twaalf maanden geen enkel strafpunt hebben opgelopen. Voor Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en nieuwkomers Oscar Piastri, Logan Sargeant en Nyck de Vries geldt dat ze uit de problemen zijn gebleven en niet door de stewards op de vingers zijn getikt. Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen geldt dat de teller op twee strafpunten staat, die hij allebei tijdens de Braziliaanse GP van 2022 opliep. Ook teamgenoot Sergio Perez staat op twee strafpunten na de eerste zes races van 2023.

Overzicht strafpunten F1-coureurs na GP Monaco

Punten

Coureur Team 2023

Eerstvolgende straf vervalt op 12 - - Schorsing 8 Pierre Gasly Alpine 10-07-2023 (3) 6 George Russell Mercedes 10-07-2023 (2) Daniel Ricciardo - 31-07-2023 (2) 5 Nicholas Latifi - 12-06-2023 (1) Lance Stroll Aston Martin 23-10-2023 (2) 4 Yuki Tsunoda AlphaTauri 07-03-2023 (2) 3 Fernando Alonso Aston Martin 20-06-2023 (1) Alexander Albon Williams 09-07-2023 (2) Lando Norris McLaren 10-07-2023 (1) Zhou Guanyu Alfa Romeo 10-07-2023 (1) Mick Schumacher - 23-10-2023 (1) 2 Sebastian Vettel - 10-07-2023 (1) Esteban Ocon Alpine 24-07-2023 (2) Sergio Perez Red Bull 03-10-2023 (2) Max Verstappen Red Bull 13-11-2023 (2) Carlos Sainz Ferrari 02-04-2023 (2) Nico Hülkenberg Haas 28-05-2023 (2) 1 Charles Leclerc Ferrari 09-10-2023 (1) Kevin Magnussen Haas 11-09-2023 (1) 0 Lewis Hamilton Mercedes - Valtteri Bottas Alfa Romeo - Oscar Piastri McLaren - Nyck de Vries AlphaTauri - Logan Sargeant Williams - Enkele F1-coureurs zijn gedaald of juist gestegen in de lijst. Het onderstaande overzicht is actueel en toont voor welke incidenten de strafpunten nog overeind staan. Overzicht: Vergrijpen die tot F1-strafpunten leidden Coureur Totaal Punten Grand Prix Vergrijp Eerstvolgende straf vervalt op Verstappen

2 2 Brazilië Botsing 13-11-2023 Perez 2 2 Singapore Afstand achter de safety car 03-10-2023 Leclerc 1 1 Japan Voordeel buiten de baan 09-10-2023 Sainz 2 2 Australië Botsing 02-04-2023 Hamilton 0 Russell 6 2 Oostenrijk Botsing 10-07-2023 2 Verenigde Staten Botsing 23-10-2023 2 Monaco Onveilig terugkeren op de baan 28-05-2023 Gasly 8 2 Oostenrijk Botsing 10-07-2023 1 Oostenrijk Track limits 10-07-2023 2 Japan Te snel onder rode vlag 09-10-2023 2 Verenigde Staten Afstand achter safety car 23-10-2023 1 Mexico Voordeel buiten de baan 30-10-2023 Ocon 2 2 Frankrijk Botsing 24-07-2023 Norris

3 1 Oostenrijk Track Limits 10-07-2023 2 Brazilië Aanrijding 13-11-2023 Piastri 0 Bottas 0 Zhou 3 1 Oostenrijk Track limits 10-07-2023 2 Frankrijk Botsing 24-07-2023 Alonso 3 1 Canada Meerdere keren bewegen op recht stuk 20-06-2023 2 Brazilië Botsing 12-11-2023 Stroll 5 2 Verenigde Staten Late verdedigende beweging 23-10-2023 3 Brazilië Gevaarlijke actie 12-11-2023 Magnussen 1 1 Italië Voordeel buiten de baan 11-09-2023 Hülkenberg

2 2 Monaco Botsing 28-05-2024 Tsunoda 4 2 Groot-Brittannië Kollision 03-07-2023 2 Italië Gelbe Flaggen missachtet 09-09-2023 De Vries 0 Albon 3 2 Oostenrijk Van de baan duwen 09-07-2023 1 USA Voordeel buiten de baan 23-10-2023 Sargeant 0 Coureurs zonder F1-cockpit in 2023 Ricciardo

8 1 Saudi-Arabië Hinderen 26-03-2023 1 Miami Track Limits 08-05-2023 2 Hongarije Aanrijding 31-07-2023 2 Mexico Aanrijding 30-10-2023 2 Brazilië Aanrijding 13-11-2023 Schumacher

3 1 Verenigde Staten Track limits 23-10-2023 2 Abu Dhabi Aanrijding 20-11-2023 Latifi

5 1 Azerbeidzjan Negeren blauwe vlaggen 12-06-2023 2 Singapore Aanrijding 02-10-2023 2 Verenigde Staten Aanrijding 23-10-2023 Vettel

2 1 Oostenrijk Track Limits 10-07-2023 1 Nederland Blauwe vlaggen niet gerespecteerd 04-09-2023 Naast onder meer tijdstraffen en strafpunten kunnen de stewards er ook voor kiezen om de Formule 1-coureurs een reprimande te geven voor een voorval tijdens een training, kwalificatie of race. Coureurs mogen in één seizoen straffeloos vier van deze officiële waarschuwingen ontvangen. Wie voor de vijfde keer gewaarschuwd wordt, krijgt een gridstraf van tien plaatsen. Na afloop van ieder seizoen worden de reprimandes geschrapt, waardoor coureurs met een schone lei aan het nieuwe seizoen beginnen. Door deze reset staan er tot dusver slechts twee reprimandes op het bord. Oscar Piastri was in Australië de eerste die zo'n officiële waarschuwing opliep, doordat hij te vroeg een proefstart maakte. Ook Sergio Perez heeft er eentje achter zijn naam staan, doordat hij in Miami te laat bij de rijdersparade verscheen. Reprimandes Coureur Reprimandes Grand Prix Vergrijp Soort Piastri 1 Australië Te vroege proefstart Driving Perez 1 Miami Te laat bij rijdersparade Non-driving