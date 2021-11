Verbale strijd Horner en Wolff: "Interessant wat druk met mensen doet"

Waar Max Verstappen en Lewis Hamilton een intens duel afwerken op de baan, vechten Christian Horner en Toto Wolff ook menig robbertje uit naast het asfalt. In Baku grapten Hamilton en Verstappen al dat de Formule 1 wel een boksring kan gebruiken en inmiddels heeft Wolff die woordkeuze overgenomen. "Dit begon eigenlijk als olympisch boksen, is daarna professioneel boksen geworden en nu is het een soort MMA-gevecht. We staan in de ring en proberen het daarin zo goed mogelijk te doen. Het is ellebogenwerk en the gloves are off, ook al omdat de regels dat in de hand werken. Dan kun je ook niets anders verwachten."

Horner ziet dergelijke uitlatingen van Wolff als een rechtstreeks gevolg van de druk waar Mercedes in de voorbije jaren niet aan gewend was. "Wij hebben keihard gewerkt om in deze positie te komen en het is de eerste keer in jaren dat Mercedes zo wordt uitgedaagd. Het is dan ook interessant om te zien hoe bepaalde mensen reageren onder druk", laat Horner aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Zo vond ik het interessant om Toto te horen na de sprintrace in Brazilië en ook hoe hij zich via boordradio uitte." Waar Horner het een gevolg van de spanningen noemt, ziet Wolff dat logischerwijs anders: "Dan heb ik mijn leven al wel andere druk gevoeld... Het is belachelijk om dit te vergelijken met mijn persoonlijke leven. Maar goed, ik ben gepassioneerd en bescherm mijn coureurs en onze mensen. En ja, als dingen tegenzitten dan zie je emotie."

Dat gezegd hebbende is de woordenstrijd tussen Horner en Wolff niet alleen een gevolg van de intense titelstrijd. Op persoonlijk vlak liggen de twee elkaar ook niet bijzonder goed, zo blijkt. "We hebben geen enkele onderlinge relatie. Ik zal waarschijnlijk niet met Toto de kerstdagen vieren, ik ga ook niet met hem uit eten en ik hoef zijn kont ook zeker niet te kussen, zoals sommige andere teambazen dat misschien wel moeten doen", vervolgt Horner. Dat laatste is een subtiele sneer naar de Mercedes-klantenteams McLaren en Aston Martin. Zo heeft Helmut Marko recent al aan deze site laten weten dat McLaren en Aston Martin in zijn optiek vaak naar voren worden geschoven om de onvrede van Mercedes een stem te geven bij de FIA.

De opmerkingen van Horner geven aan dat de twee geen beste vrienden zijn - zoals Wolff dat overigens ook niet is van Marko - en dat is volgens de Red Bull-teambaas ook volstrekt normaal. "Dit is verreweg het meest intense politieke gevecht dat wij gedurende onze tijd in de sport hebben meegemaakt. En tja, daarin kun je eigenlijk ook geen beste maatjes met je concurrent zijn en ineens een façade optrekken als je tegen elkaar moet strijden. Nee, dit is een hele felle strijd en dat is in mijn ogen ook wat de Formule 1 moet zijn. De sport als geheel is dus de grootste winnaar hiervan."

