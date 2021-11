Aston Martin mikt op F1-overwinningen in 2023

De iconische naam Aston Martin keerde dit jaar terug op de Formule 1-grid, als nieuwe identiteit van Racing Point. Aan ambitie geen gebrek bij eigenaar Lawrence Stroll. De puissant rijke Canadees liet al meerdere malen weten een roadmap van vijf jaar te hebben. Aan het einde van die periode moet de formatie wereldkampioen zijn. Voordat het zo ver is, zal eerst een Grand Prix-overwinning behaald moeten worden. Teambaas Otmar Szafnauer denkt dat de renstal nog even moet wachten op de nieuwe fabriek, maar dat de zeges daarna snel kunnen komen.

Op de vraag wanneer hij verwacht races te kunnen winnen, antwoordde Szafnauer in gesprek met Motorsport.com: “Dat is een goede vraag. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. We moeten de infrastructuur op orde brengen. Onze fabriek is over anderhalf jaar klaar. We werken aan een gloednieuwe windtunnel, die net binnen twee jaar klaar moet zijn. In de tussentijd trek je nieuw talent aan. Wanneer we deze zaken op orde hebben en ervan kunnen profiteren door performance toe te voegen aan de wagen, dan zullen we races kunnen winnen. Ik gok dat dat waarschijnlijk niet volgend jaar is, maar dat zou het jaar erna zeker goed mogelijk zijn. Dus halverwege die vijf jaar zouden we races moeten winnen en dan snel leren hoe we die aan elkaar moeten knopen en titels winnen.”

Veld in 2022 dichter bij elkaar

Komend jaar stapt de sport over op een nieuw technisch reglement, en zullen de eerste gevolgen van het budgetplafond zichtbaar worden. De teambaas heeft hoge verwachtingen van de ingrepen: “De wagens die nu rondrijden zijn het resultaat van het ‘geef zoveel geld uit als je wilt’-tijdperk. De technische regels zijn volgend jaar totaal anders, de auto’s worden ontwikkeld onder een budgetplafond. We verminderen de tijd op de testbank evenals het aantal aerodynamische runs. Dat alleen al moet het veld dichter bij elkaar brengen. Ik denk echt dat het veld in 2022 veel dichter bij elkaar zit.”