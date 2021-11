Bottas: Eenjarige F1-contracten gaven te veel constante druk

Sinds Valtteri Bottas in 2013 zijn debuut maakte in de Formule 1, beschikte hij nooit over zekerheid dat hij het daaropvolgende seizoen ook in de sport zou blijven. In zijn periodes bij Williams en Mercedes moest de Fin dus altijd knokken om zijn plek te behouden. Na dit seizoen komt zijn dienstverband bij de formatie uit Brackley ten einde en volgt de overstap naar Alfa Romeo, waar hij wél een meerjarig contract kon ondertekenen. Dat heeft Bottas doen inzien wat hij bij zijn vorige werkgevers miste, zo vertelde hij voorafgaand aan het F1-weekend in Brazilië.

“Het heeft mogelijk meer effect op mij gehad dan ik dacht. Toen eenmaal alles afgerond was en ik wist wat ik de komende jaren ging doen, voelde ik gewoon iets meer vrijheid en in zekere zin ook iets minder druk”, vertelde Bottas. “Het is bijna alsof er een last van je schouders valt. Dat is het gevoel en dat heb ik hiervoor nooit gehad: dat ik weet dat ik me met een team en de mensen een aantal jaren op iets kan focussen, en niet slechts voor één jaar. Normaal moest ik na zes maanden vechten voor mijn plek. Het voelt gewoon goed dat ik nu het vertrouwen heb van een team, dat ze weten dat ik de komende jaren mijn best ga doen. Ik kan me nu echt focussen op het werk en denken aan wat ik volgend jaar ga doen.”

Nooit aan lange termijn kunnen denken

Bottas begrijpt weliswaar dat het voor teams aantrekkelijk is om hun jonge coureurs scherp te houden met prestatiedruk om hun zitje te kunnen behouden, maar de situatie kan in zijn ogen na verloop van tijd ook iets negatiefs worden. “Het verschilt per persoon hoe je omgaat met druk, welke soort druk ze aankunnen en hoe lang dat lukt. Maar voor mij, met vijf jaar in dezelfde situatie waarin ik niet verder vooruit kon denken dan zes maanden, werkte het niet”, aldus de afzwaaiend Mercedes-coureur. “Aanvankelijk was het zeker makkelijker, hoewel er vrijwel ieder jaar gesprekken waren over wie het zitje zou krijgen. Dat werkte afleidend. Vergeet niet dat mijn situatie bij Williams vergelijkbaar was: het waren altijd opties in een eenjarig contract. Ik heb dus bijna negen jaar niet aan de lange termijn kunnen denken en hoe die eruit zou zien.”

Druk is volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff juist belangrijk. De Oostenrijker stelt dat diamanten onder druk gemaakt worden en dat op die manier het kaf van het koren gescheiden kan worden. Bottas is het daar slechts deels mee eens: “Ik denk dat ik tegen hem gezegd heb: ‘ja, voor een zekere periode is het goed of kan het goed zijn, maar negen jaar lang?”