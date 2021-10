Stroll: “Geen twijfel dat Aston Martin veel F1-races gaat winnen”

Lawrence Stroll werd halverwege 2018 teameigenaar door het noodlijdende Force India over te nemen. Hij veranderde de renstal begin 2019 in Racing Point en onder die naam werd ook in 2020 nog geracet, alvorens Aston Martin aan het team werd gekoppeld. De Canadese zakenman is ook eigenaar van de gelijknamige autofabrikant. Eerder dit jaar deed Stroll de gewaagde uitspraak dat Aston Martin binnen vier tot vijf jaar mee moet kunnen doen om de wereldtitel. In de F1-podcast Beyond the Grid verklaart hij nu dat zijn team daar nog altijd voor op schema ligt.

“We liggen absoluut op schema [om binnen vijf jaar kampioen te worden]”, vertelde Stroll. Daarvoor ligt een plan klaar, waar onder meer de riante uitbreiding van de fabriek onderdeel van is. “Dat plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste is het aantrekken van de beste mensen, het tweede is om ze te voorzien van de beste tools en processen om te kunnen vechten voor de wereldtitel. In ons geval zijn die tools en processen de Aston Martin campus die wij aan het bouwen zijn, iets wat nooit eerder vertoond is in de Formule 1.”

Aston Martin "volgende grote ding" in F1

Het huidige F1-seizoen, het eerste jaar onder de naam Aston Martin, verloopt nog niet bijzonder voorspoedig. Het team bivakkeert momenteel op de zevende plek in het kampioenschap voor constructeurs en kan realistisch gezien niet hoger dan vijfde eindigen. Desondanks merkt Stroll dat de paddock Aston Martin serieus neemt. “Ik denk dat we kunnen stellen dat iedereen in de paddock erkent dat wij het volgende grote ding zijn in de Formule 1. Die vibe is er absoluut. Sebastian heeft mij twee, drie weken geleden zelf nog verteld dat overal in de paddock het gevoel overheerst dat wij de volgende zijn [die een grote stap gaan maken].”

Stroll is als zakenman gewend om successen te vieren en hoopt dat binnen vijf jaar dus ook te doen met het F1-team. Toch is het winnen van een kampioenschap niet doorslaggevend om de aanschaf en rebranding van het team een succes te kunnen noemen. “Nee, het hoeft geen wereldtitel op te leveren [om gezien te worden als een succes]. Wel moet als team meedoen en kunnen vechten om wereldtitels. Winnen zou de kers op de taart zijn, maar het team moet wel ieder weekend mee kunnen doen om de overwinning”, aldus Stroll. “We wonnen vorig jaar als Racing Point, maar als Aston Martin zou dat nog meer betekenen. Dat is vanwege mijn verbintenis aan Aston Martin Lagonda als eigenaar. En ik twijfel er niet over dat wij veel races gaan winnen.”