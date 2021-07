Stroll: Aston Martin strijdt over vier tot vijf jaar om de titel

Lawrence Stroll nam in 2018 met veel aplomb de renstal Force India van de Indiase miljardair Vijah Mallya over. De Canadees doopte het kleine team om tot Racing Point en beloofde dat het op termijn mee zou moeten kunnen strijden om het WK. Drie jaar later lijkt Stroll zijn belofte nog niet te hebben waargemaakt. Het team dat vanaf dit jaar Aston Martin heet, kende een prima 2020 (met een eerste overwinning), maar dit jaar lijken Lance Stroll en de nieuwe aanwinst Sebastian Vettel nog zoekende. De Duitser werd weliswaar tweede in Baku, maar het team staat zesde in het teamkampioenschap.

In schril contrast met de prestaties op de baan, staat de daadkracht van Stroll zelf. Er wordt aan Dadford Road – tegenover circuit Silverstone – gewerkt aan een nieuwe ultramoderne fabriek, er is groen licht voor de bouw van een eigen windtunnel en de afdeling personeelszaken van Aston Martin draait overuren. Het team wil in de komende jaren groeien van 500 naar zo'n 800 medewerkers. “We nemen voortdurend briljant nieuw technisch en ingenieurstalent aan”, aldus Stroll in exclusief interview met Motorsport.com. “Het resultaat zal ons een technische slagkracht geven gelijk aan, zo niet beter dan, elk ander F1-team.” Aston Martin weekte recent Dan Fallows los van Red Bull Racing, maar er zit meer in het vat, verzekert Stroll. “We kondigen nu bijna wekelijks briljant nieuw senior technisch en ontwerptalent aan. Trouwens, deze week maken we bekend dat nog een zeer senior lid van een ander team zich bij ons voegt.”

De slagkracht van Stroll toont de wil van de selfmade miljardair om het hoogste te bereiken. “Ik had geen enorme investeringen in dit bedrijf gaan als ik niet had willen vechten voor wereldtitels. Dus we zullen doen wat nodig is, uiteraard binnen de regels.”

Stroll verwacht overigens dat het nog wel enige tijd kan duren voordat Aston Martin zich echt aan de top van de Formule 1 kan melden. Die top kan pas bereikt worden als het team z’n definitieve intrek heeft genomen in het nieuwe onderkomen. “We delen nu de windtunnel van Mercedes, zoals jullie allemaal weten, dus we zitten in één van de beste windtunnels. Het is natuurlijk niet zo goed als je eigen windtunnel, maar het is niet zo dat we ons opofferen door in een slechte windtunnel te zitten. Ik denk dat we over 18 tot 20 maanden, of eind volgend jaar, op de nieuwe plek zitten. We sluiten echt geen compromissen. Het is in de Formule 1 net als in elke andere onderneming; ik denk dat je realistisch moet zijn en pas over vier of vijf jaar kunt winnen. Ik denk dat dat realistisch gezien de tijd is die we nodig hebben.”