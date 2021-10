F1-teams moeten niet wachten tot FIA met klimaatplannen komt

Williams onthulde woensdag plannen om vanaf 2030 klimaatpositief te zijn. De plannen zijn gestoeld op vijf belangrijke pijlers: Climate Action, Biodiversity Stewardship, Sustainable Innovation, Industry Access for All en Purpose Driven Leadership. Onderdeel van het programma is dat Williams zich als eerste individuele sportteam aangesloten heeft bij een initiatief van de Verenigde Naties om als sportwereld iets te betekenen voor het klimaat. De FIA heeft ook doelen op het gebied van duurzaamheid opgesteld, maar volgens Capito is het niet mogelijk om te wachten tot de plannen concreet zijn.

“Ik weet zeker dat hierover gesproken gaat worden, maar wij gaan niet afwachten tot die gesprekken gevoerd gaan worden”, zei Capito. “We maken onze eigen route. Daarom hebben we zes maanden gewerkt aan de ontwikkeling van onze eigen strategie, daarbij hebben we ook externe hulp ingeschakeld die ons geholpen heeft. Zij hebben ons best wat goede inzichten verschaft en laten zien wat we kunnen doen. We zitten hier niet te wachten tot ze ons een reglement bezorgen. Als Williams Racing willen we zelf met een initiatief komen en wij willen doorpakken. De windtunnel zal daar zeker onderdeel van zijn.”

Capito gaf toe dat alle stakeholders in de sport de verantwoordelijkheid hebben om duurzaamheidsdoelen na te streven. “Er zijn gebieden waar we invloed hebben en gebieden waar we steun nodig hebben van de organisaties zoals de promotors, de FOM, FIA enzovoort”, vervolgde Capito. “Dat staat allemaal nog niet in de steigers. We hebben voor onszelf een doel gesteld in 2030, daarom beginnen we er nu aan. Als we het plan hebben om in 2030 klaar te zijn en we beginnen nu aan het programma, dan is er tijd. We wachten niet tot anderen in actie schieten. We moeten het stap voor stap doen en dat moet nog gerealiseerd worden. We zijn er nog lang niet, dat duurt echt nog even. Het is ambitieus, maar gebaseerd op de informatie die we nu hebben en op wat we doen, dan kan het ons lukken.”