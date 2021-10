Verbouwing Spa-Francorchamps gestart: Iconisch chalet gesloopt

Het ruim zeven kilometer lange circuit in de Ardennen is een van de meest iconische circuits ter wereld. Vooral de bochten Eau Rouge en Raidillon zijn wereldberoemd, al zal het aanzicht van de legendarische bochtencombinatie nooit meer hetzelfde zijn. De grootschalige verbouwing van het circuit is namelijk van start gegaan, waardoor ook het bekende chalet bovenaan de heuvel heeft moeten wijken.

Het bouwwerk naast Raidillon maakt plaats voor de komst van een gloednieuwe permanente tribune, die een prachtig uitzicht biedt over Eau Rouge, de paddock en het gedeelte na La Source. De tribune met VIP-loges is een van de twee nieuwe tribunes die de komende tijd worden gebouwd op het circuit van Spa. Tegenover de oude pits zal de huidige overdekte tribune namelijk ook tegen de vlakte gaan en worden vervangen door een nieuw exemplaar. Het moet er alles bij elkaar voor zorgen dat er langs het legendarische asfaltlint 13.000 permante zitplaatsen bijkomen, een verdubbeling van het huidige aantal.

Ook uitloopstroken op de schop

Naast de komst van nieuwe tribunes wordt tijdens de grootschalige verbouwing ook een aantal uitloopsproken onder handen genomen. Zo worden in La Source, Raidillon, Pouhon en Blanchimont de uitloopstroken vergroot en/of uitgebreid met de terugkeer van een grindbak om de veiligheid van de coureurs te verbeteren. Met name de situatie in Eau Rouge en Raidillon leidde de afgelopen jaren tot de nodige kritiek na het fatale ongeval van Anthoine Hubert in 2019 en de recente zware crashes tijdens de 24 uur van Spa-Francorchamps en de kwalificatie van de W Series in het voorprogramma van de Formule 1 Grand Prix van België.

De hele verbouwing zal in totaal zo’n 80 miljoen euro gaan kosten. De investering wordt uitgesmeerd over tien jaar. De Waalse regering levert een bijdrage van 29,5 miljoen, 21 miljoen is afkomstig uit eigen fondsen en met een lening moet de resterende 29,5 miljoen worden opgehoest.

De verbouwing van Spa-Francorchamps houdt verband met de terugkeer van de 24 uursrace voor motoren op het Belgische circuit, die in juni 2022 verreden zal worden.

VIDEO: Zo moet het vernieuwde circuit van Spa eruit komen te zien