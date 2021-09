Waarom de nieuwe campus van Aston Martin het ‘tegenovergestelde’ McLaren MTC is

Aan ambities geen gebrek bij Aston Martin F1-eigenaar Lawrence Stroll. De Canadees wil in de komende drie tot vijf jaar uitgroeien tot serieuze titelkandidaat. Hij heeft ingezien dat dat met de huidige faciliteit niet haalbaar is. Aston Martin werkt nog altijd vanuit de fabriek in Silverstone waar Jordan Grand Prix in 1991 al gevestigd was. Door veelvuldig gebruik te maken van tijdelijke kantoren konden er nog wat stappen gemaakt worden, maar inmiddels groeit de renstal toch echt uit haar jasje. Er werden kantoren in de omgeving gehuurd om personeel te kunnen huisvesten. Niet echt efficiënt. En als je serieus mee wilt doen om de hoofdprijzen, zal er iets moeten veranderen.

Stroll heeft een ambitieus project opgestart: een campus van 400.000 vierkante meter op een stuk land dat hij rondom de huidige fabriek gekocht heeft. Hier komt onder meer een fabriek, windtunnel, conferentiecentrum, auditorium, kantoren en een ruimte voor historische bolides. Naast dat het volledig duurzaam wordt, beschikt de faciliteit over de laatste hypermoderne technologie.

Het kostenplaatje wordt geschat op een bedrag tussen de 150 en 200 miljoen pond. Men hoopt eind 2022 of begint 2023 haar intrek te kunnen nemen in het gloednieuwe complex.

Otmar Szafnauer, teambaas en CEO, Aston Martin F1, Anthony Bamford, voorzitter JCB, en Lawrence Stroll, eigenaar Aston Martin F1 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Praktisch nut gaat boven schoonheid

De campus van Aston Martin is de eerste F1-fabriek sinds het McLaren Technology Center in 2004 die volledig vanaf de grond wordt opgebouwd. Waar het beroemde MTC weliswaar op spectaculaire wijze de visie van Ron Dennis uitstraalde, was de faciliteit in Woking soms meer aantrekkelijk dan praktisch. Het MTC ziet er na al die jaren nog steeds fantastisch uit, maar er wordt al vanaf het eerste moment regelmatig gesproken over de steriele sfeer. Bovendien is het, ondanks de enorme grootte, lastig gebleken om aan te passen aan de snel veranderende behoeften van de moderne F1 en automotive.

Stroll gaat voor precies het tegenovergestelde: een project dat niet ontwikkeld is omdat het er geweldig uitziet, maar omdat het precies voldoet aan de behoeften van het personeel. Dat betekent betere communicatie, snellere processen om de ontwikkeling van de auto te verbeteren en een faciliteit voor duizend personeelsleden.

In gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, vertelt Stroll: “Dit is het omgekeerde van wat Ron Dennis deed met [architect] Norman Foster voor het McLaren Technology Centre. Dit is een business, een fabriek en een campus, die past bij het DNA en de cultuur van onszelf, van onze historie. Het doel is om efficiënt en gestroomlijnd te zijn. En dat iedereen weer naast elkaar onder hetzelfde dak zit. Hierbij zijn de nieuwe financiële regels meegenomen, evenals de richting die wij denken dat de sport in de toekomst in zal slaan. We kunnen uitbreiden, maar we kunnen ook inkrimpen. Niet door de grootte van het gebouw aan te passen, maar door mensen dichter bij elkaar te zetten.”

Volgens de puissant rijke teameigenaar heeft Aston Martin deze faciliteit nodig om de gewenste stap te kunnen maken: “Met de huidige fabriek was dat echt heel erg lastig geworden. We zitten nu in tijdelijke kantoren om het constant groeiende personeelsbestand te kunnen huisvesten. De communicatie is niet optimaal want iedereen zit in verschillende delen van de fabriek. De verbetering op het gebied van communicatie en R&D was noodzakelijk. We konden in de huidige situatie niet blijven groeien tot het aantal personeelsleden dat ik wil hebben. Onmogelijk.”

Tekst gaat verder onder de foto

Aston Martin Campus Photo by: Aston Martin Racing

De langetermijnvisie van Lawrence Stroll

Buiten dergelijke logische voordelen, laat Stroll hiermee ook zien dat hij en Aston Martin voor de lange termijn gecommitteerd zijn aan de Formule 1. Dat heeft een positieve invloed op het huidige personeel en kan nieuwe medewerkers aantrekken. Het team uit Silverstone heeft sinds de verkoop van Eddie Jordan in een heel aantal gedaanten op de grid gestaan: Midland, Spyker, Force India en Racing Point. Stroll benadrukt een langetermijnplan te hebben met de renstal: “Dit is een investering voor de lange termijn. Niets ten nadele van mijn voorgangers, maar geen van hen heeft mijn historie of de successen die ik heb geboekt. Ik ben hierover ontzettend gepassioneerd. Dit is een geweldige business opportunity. Ik zie de Formule 1, als bedrijfswaarde van elk individueel team, in de komende jaren aanzienlijk stijgen. Het is niet anders dan bij enige andere sport. Kijk bijvoorbeeld naar een NFL-team. Tien jaar geleden was dat een miljard dollar waard, nu koop je ze niet meer voor minder dan vier of vijf miljard. Dit is dus een plan voor de lange termijn.”

En hoewel F1-eigenaar Liberty Media er alles aan doet om het deelnemersveld zowel qua financiën als qua prestaties op gelijkere hoogte te brengen, benadrukt Stroll dat er geen vast bedrag staat voor een sprong naar voren. Als je in de Formule 1 bovenaan wilt staan, moet je diep in de buidel tasten. “Geld speelt altijd een grote rol, en dat zal zo blijven. We kennen allemaal het budgetplafond, maar we zijn ook heel realistisch over alle uitzonderingen die daar niet onder vallen. We hebben lang nagedacht over deze campus. Covid heeft ons twee jaar gekost, anders was het al klaar of bijna klaar geweest. Maar om te kunnen winnen, en dat is waarom ik hier ben, is deze tool zeer zeker nodig. Wat nodig is om te winnen, is het juiste leiderschap en visie. Ik denk dat ik dat breng. Je hebt financiën nodig om het te kunnen betalen, je hebt de beste mensen in de industrie nodig, en je moet hen de beste middelen en processen geven. We beschikken al over veel geweldige mensen. Nu hebben we de tools en de processen die nodig zijn om de mensen aan te trekken die we nog niet hebben. Daarbovenop kan ik hen, samen met het senior management, begeleiden om al onze dromen te verwezenlijken.”

Foto's: De nieuwe campus van Aston Martin

Aston Martin Campus 1 / 6 Foto door: Aston Martin Racing Aston Martin Campus 2 / 6 Foto door: Aston Martin Racing Aston Martin Campus 3 / 6 Foto door: Aston Martin Racing Aston Martin Campus 4 / 6 Foto door: Aston Martin Racing Aston Martin Campus 5 / 6 Foto door: Aston Martin Racing Aston Martin Campus 6 / 6 Foto door: Aston Martin Racing