Formule 1 Grand Prix van Qatar: Tijden, welke tv-zender en meer

De Grand Prix van Brazilië van afgelopen weekend heeft weer heel wat olie op het vuur gegooid in de toch al heftige titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull Racing. Ondanks een diskwalificatie en een motorwissel pakte Lewis Hamilton de zege en verkleinde daarmee de achterstand op zijn titelrivaal Max Verstappen. Met twee onbekende circuits en een veranderde baan in Abu Dhabi staan de teams in de slotfase nog heel wat uitdagingen te wachten, te beginnen in Losail.

De Grand Prix van Qatar staat dit jaar voor het eerst op de kalender. Het land vervangt de Australische GP, die door de coronapandemie niet door kon gaan. Qatar heeft meteen een deal gesloten om de koningsklasse van de autosport nog eens tien jaar te ontvangen, op termijn op een nieuw te bouwen complex. In 2022 slaat men een jaartje over vanwege de organisatie van het WK Voetbal.

Het Losail International Circuit is bij alle teams en rijders onbekend, dus iedereen begint vanaf nul. Wie gaat er het beste met de lastige omstandigheden om en pakt de winst?

Video: Een rondje over het Formule 1-circuit van Qatar

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Qatar?

Datum: Zondag 21 november 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

Start lokale tijd: 17.00 uur

De eerste Grand Prix van Qatar uit de historie van de Formule 1 wordt verreden op zondag 21 november 2021. De race begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, dat is 17.00 uur lokale tijd. De wedstrijd zal onder kunstlicht verreden worden vanwege de invallende duisternis. Het Losail International Circuit is 5,38 kilometer lang en de race gaat over 57 rondjes.

Volledig tijdschema GP van Qatar

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 19 november 11.30u - 12.30u 13.30u - 14.30u Tweede vrije training Vrijdag 19 november 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 20 november 12.00u - 13.00u 14.00u - 15.00u Q1 Zaterdag 20 november 15.00u - 15.18u 17.00u - 17.18u Q2 Zaterdag 20 november 15.25u - 15.40u 17.25u - 17.40u Q3 Zaterdag 20 november 15.48u - 16.00u 17.48u - 18.00u Race Zondag 21 november 15.00u 17.00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of via Ziggo Sport Totaal

Start uitzending: 13.45 uur

Start race Nederlandse tijd: 15.00 uur

Start race lokale tijd: 17.00 uur

De Formule 1-race in Qatar is in Nederland op televisie alleen te zien via Ziggo. Zij hebben de exclusieve uitzendrechten in handen. Via het gratis kanaal 14 kunnen abonnees live naar alle actie in Qatar kijken: van vrije trainingen, kwalificatie tot de race op zondagmiddag. Heb je geen abonnement bij Ziggo? Dan kan je de betaalmodule Ziggo Sport Totaal aanschaffen. Dit kost 14,95 euro per maand en biedt toegang tot zes extra sportkanalen. Via het Select-kanaal kijk je live naar de F1-actie. Daarnaast kan je via het Racing-kanaal naar andere kampioenschappen als DTM, IndyCar en Formule 2 kijken.

F1-voorbeschouwing op Ziggo

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Qatar op Ziggo begint op zaterdagmiddag om 13.45 uur Nederlandse tijd. Vijf kwartier later gaat de race van start. Tot die tijd bespreken presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele tafelgasten de belangrijkste zaken van het weekend en geven zij een voorspelling af voor de race. Ook wordt er met pitreporter Jack Plooij geschakeld voor de gridwalk. Kort voor de klok van 15.00 uur schakelt men live over naar Losail voor het verslag van de race, verzorgd door Olav Mol.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Heb je geen abonnement bij Ziggo maar wil je toch naar de Formule 1 Grand Prix van Qatar kijken? Dan is F1TV Pro het beste legale alternatief. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hier wordt de race uitgezonden, inclusief uitgebreide voor- en nabeschouwing. Buiten de actie om kijk je er naar analyses, documentaires en historische Grands Prix. Daarnaast krijg je toegang tot extra features zoals livetiming en driver tracker, en kijk je mee met de onboardcamera van je favoriete coureur. Een abonnement op F1TV Pro kost per jaar 64,99 euro.

Het laatste F1-nieuws tijdens de GP van Qatar

Wil je het gehele weekend op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Qatar? Hou dan de dagelijkse F1-update op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland in de gaten. Formule 1-journalist Ronald Vording en collega Koen Sniekers bespreken van donderdag tot en met zondag de belangrijkste zaken uit de paddock in Losail. Zo blijf je volledig op de hoogte van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, de ontwikkelingen voor en achter de schermen, en de meest opmerkelijke momenten uit de besloten mediasessies.

