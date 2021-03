Bottas: Mercedes probeert 'wispelturige' achterkant te temmen

Na zeven opeenvolgende wereldtitels gaat Mercedes als favoriet het nieuwe F1-seizoen in. Het grotendeels stabiele reglement moet daarbij helpen, al is er door de aangepaste vloer wel iets veranderd aan de achterkant. Juist over dat gedeelte van de auto hebben Bottas en teamgenoot Lewis Hamilton het meest te klagen. "Er staat meer wind dan tijdens een normaal raceweekend, maar ondanks dat zou ik zeggen dat de achterkant nog één van onze grootste problemen is. De achterkant is nogal grillig en breekt snel uit, onverbiddelijk voor de coureur."

Achterkant temmen, wel goede stappen gezet

"Samen met de nieuwe banden [van Pirell] leidt dat tot veel glijden. Dat maakt het niet makkelijk. We proberen de auto eigenlijk een beetje te temmen om er meer snelheid uit te halen." In dat opzicht maakt het team van Toto Wolff wel stappen. Zo zag het er op zaterdagmiddag al een stuk beter uit dan de dag ervoor. "Het ging in ieder geval beter dan vrijdag. We hebben nu probleemloze runs af kunnen werken en kunnen leren over de eigen auto. We hebben ook verschillende dingen geprobeerd en zowel lange als korte runs gedaan."

Eén van die kortere runs bracht hem bovenaan de tijdenlijst, al koopt Bottas daar in dit stadium weinig voor. "Ik kan hier nog niet door de paddock stuiteren en zeggen dat ik blij ben, het is nog maar een test. We proberen gewoon het eigen programma af te werken. Door de verschillende hoeveelheden brandstof en de motorstanden is het heel lastig om echt iets in de resultaten te lezen. Hopelijk hebben we aan het eind van de zondag een beter beeld van de lange runs, maar ook dan geldt nog steeds: dit is alleen nog maar testen."

Beperkte testtijd voor Bottas

Op zondag neemt Bottas de ochtendsessie voor zijn rekening, waarna Hamilton de test mag afsluiten in de Mercedes. "Eigenlijk is zaterdag pas mijn eerste testdag geweest", duidt de Fin op de versnellingsbakproblemen op vrijdag. "Zondag is mijn tweede en ook meteen de laatste dag." Op die afsluitende testdag wil Bottas het team helpen, maar zelf ook meer gevoel in de W12 krijgen. "Iedereen krijgt beduidend minder tijd voordat het eerste raceweekend begint. Ik hoop dat we het bedachte programma voor de zondag af kunnen werken en veel probleemloze ronden kunnen draaien. Ik moet zeggen dat het zaterdag al wel beter aanvoelde in de auto en dat ik ook meer vertrouwen heb gekregen. Bovendien ging het bij vlagen best snel, dus nog iets meer rondjes en wat meer gevoel en dan kan ik tevreden zijn."

VIDEO: De F1-wintertest van 2021 uitgelegd door Mercedes