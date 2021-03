Hamilton maakt zich geen zorgen: "Al voelt achterkant nog niet top"

Door versnellingsbakproblemen op vrijdag begon Mercedes pover aan de collectieve wintertest in Bahrein. Toen Hamilton zaterdagochtend achter het stuur kroop, leek de nieuwe Mercedes nog altijd niet op rails te lopen. "De auto voelde al wel iets beter aan hoor. Ik denk dat de algehele balans vandaag iets beter was. Maar we werken nog steeds aan bepaalde dingen", liet hij na afloop van zijn eigen sessie weten. Hamilton legde 58 ronden af en bezet in de gecombineerde tijdenlijst de voorlaatste stek. Teamgenoot Valtteri Bottas nam het stuur na de middagpauze over en klokte op zachte banden de snelste tijd.

Achterkant van W12 nog niet helemaal naar wens

De ietwat moeizame sessie van Hamilton had vooral met een schuiver in bocht dertien te maken. De zevenvoudig wereldkampioen gleed achteruit het grind in en verloor daardoor wat rijtijd. "De wind was vandaag honderdtachtig graden gedraaid. Daardoor kon je wel pushen op plekken waar dat gisteren niet kon. Maar daardoor kreeg je op andere plekken weer te maken met windvlagen, zoals ik in bocht dertien heb gemerkt." Het uitstapje in het grind valt volgens Hamilton grotendeels aan die wind toe te schrijven, al oogt de achterkant van de Mercedes W12 nog niet heel stabiel. "De achterkant van onze auto voelt onder dit nieuwe reglement nog niet echt lekker aan. Maar goed, we proberen de 'sweet spot' nog te vinden."

Toen Bottas in de middaguren instapte, zag het er al iets beter uit voor de zwartgemaakte Zilverpijl. Hamilton benadrukt dan ook dat er bij Mercedes geen zorgen zijn. "We zijn gewoon geconcentreerd op ons eigen programma, we zijn absoluut nog niet in paniek. We proberen de eigen auto gewoon zo goed mogelijk te begrijpen, daar zijn we volledig op gericht. Het heeft ook geen enkele zin om nu paniekerig te doen. Ieder team focust op het eigen programma en voor ons geldt precies hetzelfde." Andrew Shovlin heeft overigens wel laten weten dat Mercedes na de povere vrijdag 'behoorlijk achterliep' op het eigen schema. Een productieve slotdag is dus gewenst, al heeft Mercedes ook nog twee filmdagen achter de hand.

Minder kilometers dan Red Bull, maar geen zorgen

Dat er over dergelijke zaken wordt gesproken, maakt echter wel duidelijk dat niet alles op rolletjes is verlopen op het Bahrain International Circuit. "Vergeleken met de voorbije jaren is de eerste anderhalve dag van deze test inderdaad niet bijzonder nuttig geweest. We hebben daarin maar iets van zestig rondjes gereden. Dat is niet veel vergeleken met wat we normaal doen. We hebben ook minder kilometers afgelegd dan bijvoorbeeld Red Bull. Maar nogmaals: we proberen gewoon ons eigen programma af te werken en dat zo efficiënt mogelijk te doen."

VIDEO: Technisch directeur Allison geeft tekst en uitleg over nieuwe Mercedes