Wat zegt testoptreden van Red Bull? "In ieder geval positief begin"

Red Bull Racing is in Bahrein volgens plan begonnen aan de collectieve wintertest. Zo topte Max Verstappen de tijdenlijst op vrijdag en draaide hij ook de meeste ronden van het hele stel. Een dag later kwam teamgenoot Sergio Perez evenmin voor onaangename verrassingen te staan, of het moet al het verliezen van de engine cover op start-finish zijn. Hoe dan ook, Red Bull is zonder noemenswaardige problemen uit de startblokken gekomen in de Golfstaat. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk?

Flinke korrel zout, maar begin is wel positief

"Nou ja, een goede start is voor iedereen toch wel belangrijk. Het stemt in ieder geval tevreden. Het discussiëren houdt ook eventjes op doordat mensen zien 'oh, maar misschien kunnen ze toch vooraan meedoen'." Met die laatste woorden duidt Würz vooral op uitlatingen van Helmut Marko, die voor aanvang van het seizoen vaak hoge verwachtingen heeft en bij tegenvallende prestaties niet zelden als mikpunt van spot wordt gebruikt. Dat kan in 2021 natuurlijk ook nog steeds gebeuren, aangezien de winterse testdagen weinig zeggen. Toch bekijkt Würz het voor nu liever positief: "Red Bull heeft in ieder geval de toon gezet op vrijdag."

"Mensen zeggen er dan meteen bij dat het onder stormachtige omstandigheden is gebeurd - en dat is waar - maar als de auto dan nog steeds relatief goed werkt, zegt dat ook wel iets. Het geeft juist aan dat de auto niet zo gevoelig is. Dat is in mijn optiek een goed teken voor Red Bull en Max Verstappen", vervolgt Würz tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. Ondanks dit optimisme verliest Würz de realiteitszin niet uit het oog. "Je moet alles natuurlijk relativeren en met een korrel zout nemen, ook omdat we niet weten met hoeveel brandstof ze op pad waren. Dat blijft lastig te zeggen, al lijkt de eerste trend in ieder geval positief."

Würz hoopt op beklijvende tweestrijd

Het woord 'positief' heeft volgens de Oostenrijker met 67 F1-starts achter zijn naam niet alleen betrekking op Red Bull Racing. Iedere F1-liefhebber vaart volgens hem wel bij een sterkere uitdager van Mercedes. "Het is alleen maar goed als Red Bull dit jaar sterker voor de dag kan komen in de strijd met Mercedes. Dan krijgen we een tweestrijd - of met een echt grote verrassing erbij misschien zelfs een driestrijd - en kan het seizoen echt spannend worden." Een driestrijd lijkt overigens niet meteen waarschijnlijk, of McLaren moet met de Mercedes-krachtbron dit jaar ook al de aansluiting kunnen vinden.

VIDEO: De eerste filmdag van Red Bull met de 2021-auto in beeld