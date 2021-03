Tech: Red Bull's geheimen dan eindelijk onthuld

Red Bull was het team dat in de aanloop naar de wintertest het meest geheimzinnig deed over het strijdwapen voor 2021. Tijdens de presentatie werden slechts twee vage foto's en een video getoond, maar vrijdag moest het team van Max Verstappen en Sergio Perez dan toch met de billen bloot. In Bahrein konden we dan eindelijk zien wat het team uit Milton Keynes afgelopen winter heeft uitgespookt. Inmiddels zijn we al wat meer te weten gekomen over het ontwerp.

Red Bull besloot vooral de achterkant van de RB16B aan te pakken. Het team gebruikte de twee ontwikkelingstokens voor aanpassingen aan de ophanging van de versnellingsbak en de achterwielophanging. Deze ingrepen zijn vooral gedaan om de aerodynamica aan de achterkant van de wagen te verbeteren, logisch gezien het karakter van de RB16 en belangrijk gezien de verplichte veranderingen die dit seizoen aan de vloer zijn doorgevoerd en die de downforce moeten verminderen.

Red Bull heeft als oplossing inspiratie gezocht en gevonden bij de ophanging van rivaal Mercedes. Die ophanging heeft een nieuwe plek gekregen, zo ver en hoog mogelijk naar achteren. Dit is gedaan om de luchtstroom minder te verstoren als die naar de ruimte tussen de zijkant van de band en de rand van de diffuser blaast, over de uitstulping van de diffuser (die ook ingrijpend is gewijzigd) en door de 'flessenhals' in het midden van de auto.

Helemaal interessant is dat Red Bull het ontwerp heeft behouden van de enkele opstaande zuil voor de achtervleugel die rondom de uitlaat is ontworpen. Die werd eind vorig seizoen geïntroduceerd en is voor 2021 verder aangepast. De wastegate pijp, die eerst in tweeën was gesplitst en hoog naast de uitlaat was geplaatst en later naar een lagere positie verhuisde, is nu gecombineerd tot één grotere wastegate-uitlaat onder de hoofduitlaat.

Dit heeft ook geleid tot een herziene vorm van de achterkant van de motorkap, die om de twee uitlaatopeningen heenloopt (zie hieronder voor vergelijking met 2020)

De laatste updates

De auto die in Bahrein rijdt heeft al een paar aanpassingen ondergaan in vergelijking met die van de recente presentatie in Engeland: aan de onderkant van de sidepod (bij de side impact protections spars) zien we een nieuwe stuurvaan (groene pijl). Deze vaan moet helpen de luchtstroom dichter langs de carrosserie van de auto te geleiden.

Op de openingsdag van de wintertest werd Max Verstappen getrakteerd op nog een toevoeging, een nogal grote strake (rode pijl) in het deel van de vloer waar de – voor dit seizoen verplichte – diagonale uitsparing begint. Het is een oplossing die we ook bij andere teams hebben gezien, maar hier wat anders ontworpen. Al deze oplossingen moeten er voor zorgen dat de luchtstroom die van de sidepod afkomt, goed naar achteren wordt geleid.

Op zaterdag – toen Sergio Perez reed – werden verder naar achteren nog een paar naar buiten gerichte strakes geplaatst (blauwe pijl). Deze randjes zitten voor de belangrijkste strake die de luchtstroom rondom de achterband moeten optimaliseren.