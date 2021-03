Verstappen voor wintertest al gevaccineerd tegen coronavirus

Bahrein, waar dit jaar de enige wintertest én de seizoensopener wordt gehouden, biedt dezer dagen alle medewerkers in de Formule 1 een coronavaccinatie aan. Sergio Perez en Carlos Sainz Jr. lieten eerder weten gebruik te hebben gemaakt van het aanbod van de Bahreinse overheid.

Max Verstappen heeft zich niet bezig hoeven houden met de vraag of hij zich in Bahrein zou laten vaccineren. Hij blijkt al voordat hij naar de Golfstaat afreisde een prik te hebben gekregen. “Niet hier in Bahrein, in Europa”, laat hij tijdens de derde testdag in Bahrein weten aan de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com. Of dat een veiliger gevoel geeft aan de vooravond van een nieuw seizoen, waarin de Formule 1 weer van plan is om de hele wereld over te gaan? “Het helpt in elk geval wel”, antwoordt Verstappen, die daarbij ook denkt aan de landen die het kampioenschap dit jaar aandoet. “Omdat we natuurlijk heel veel reizen is het ook beter voor de mensen met wie we in contact kunnen komen op de plekken waar we naartoe gaan. Dus ook op dat gebied is het prima”, aldus de tienvoudig Grand Prix-winnaar, die na de test terug naar huis vliegt om over een kleine twee weken terug te keren naar Bahrein voor de eerste race.

Red Bull-collega Sergio Perez bevestigde afgelopen vrijdag dat hij zich in Bahrein heeft laten vaccineren tegen COVID-19. “Ja, we kregen het aangeboden en ik heb besloten om van dat aanbod gebruik te maken. Ik heb geen idee wanneer ik het thuis in Mexico zou hebben kunnen krijgen. Dus het was erg aardig van Bahrein dat ze het ons hebben aangeboden en ik heb het [vaccin] zelf dus genomen.”

Perez werkt momenteel zijn laatste ronden af tijdens de wintertest in Bahrein. Verstappen zit tijdens de middagsessie achter het stuur van de RB16B.