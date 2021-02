Hoe Red Bull de kaarten tegen de borst houdt voor 2021

Het team voerde woensdag een uitgebreide filmdag uit op het circuit van Silverstone. De RB15 uit 2019 kwam op de baan, maar ook de nieuwe RB16B. Op de bekende kanalen heeft Red Bull 76 foto’s gepubliceerd, maar geen daarvan was van de nieuwe wagen. Max Verstappen, Sergio Perez en reserve Alexander Albon werden allemaal vastgelegd op de baan en in de pits, maar enkel de RB15 was te zien. De RB16B wordt voorlopig verborgen gehouden.

Het zou niet voor het eerst zijn dat er beelden uitlekken van een nieuwe Formule 1-wagen, maar bij Red Bull is men hier scherp op. Men weet waar het mee bezig is. De keuze voor de gepubliceerde foto’s – én de niet gepubliceerde foto’s - is bewust genomen. De reden waarom het team uit Milton Keynes de foto’s tot nu toe achterhoudt is omdat het de concurrentie niet wijzer wil maken wat betreft de technische aanpassingen voor dit seizoen. Het zegt veel over de competitieve instelling van Red Bull dat het de andere teams niet wijzer wil maken en tot op het laatste moment in nevelen wil hullen wat betreft de RB16B.

Zoals bekend kijken Formule 1-teams graag bij elkaar in de keuken om nieuwigheden aan een analyse te onderwerpen en – indien succesvol – over te nemen. Red Bull wil de concurrentie logischerwijs in het ongewisse laten en daarbij lijkt vooral de achterkant van de wagen van belang. Zeker wat betreft het ontwerp van de achterwielophanging, maar ook in het deel rond de uitlaat en de versnellingsbak. Het team heeft mogelijk ook nog wat zaken achter de hand om in te spelen op de reglementswijziging rond het ontwerp van de vloer en hoe men de verloren downforce (de zogenaamde Pirelli-maatregel) goed wil maken.

De studiofoto’s die Red Bull wel publiceerde zijn op bepaalde vlakken iets donkerder gemaakt om de details niet te onthullen, maar toch is op de vloer voor de achterband te zien dat het team een interessante truc heeft uitgehaald. Dit is een concept wat vorig jaar al getest werd en met alle mogelijke ontwikkelingen voor dit seizoen lijkt het waarschijnlijk dat er nog wel wat gaat veranderen. Hoeveel we er ook over praten of schrijven, alleen Red Bull weet op dit moment precies hoe het zit.

In het verleden hebben we teams gezien die onderdelen op de wagens plaatsten om ze later weer weg te halen. Dit was dan bedoeld om de concurrentie op het verkeerde been te zetten of te zorgen dat de beste onderdelen niet meteen wereldkundig gemaakt worden. Een ander scenario is dat Red Bull niets schokkends heeft, maar dat het andere teams wel wil laten gissen naar wat er gaande is in Milton Keynes.

Zoals gezegd, het is een interessant spel en niet nieuw. In 2012 gebruikte Red Bull paraplu’s om belangrijke onderdelen van de wagen af te schermen voor de buitenwereld. Met slechts drie testdagen dit jaar is er al niet veel tijd voor andere teams om andere concepten te analyseren en te kopiëren als ze eenmaal zichtbaar zijn. Pas in Bahrein zal echt duidelijk worden wat Red Bull in haar schild voert en zelfs dan kan het voor de concurrentie nog lastig zijn om uit te vinden wat men daadwerkelijk doet.