In de laatste race van 2021 kwam de Mercedes-coureur er niet echt aan te pas. In de kwalificatie werd een zesde tijd genoteerd en bij de start van de race viel de Fin twee plaatsen terug. In de chaotische slotfase vocht Bottas wel weer om de derde stek, maar verloor die uiteindelijk aan Ferrari-coureur Carlos Sainz. Ook de AlphaTauri-rijders Yuki Tsunoda en Pierre Gasly passeerden de toekomstig Alfa Romeo-man. Dit zorgde ervoor dat Bottas de Grand Prix ook op de zesde positie finishte. Met een tweede stek voor Lewis Hamilton en dus een zesde plek voor de Fin, scoorde hij in zijn Mercedes-tijdperk wel de vijfde constructeurstitel op rij. Desondanks besluit het tijdperk met gemengde gevoelens.

"Ik ben trots op onze [eerste plek] bij de constructeurs, maar de rijderstitel is nog wel een groter dingetje. We hebben voor mijn gevoel dus niet echt gewonnen", sprak Bottas meteen na afloop van de race. "In alle jaren dat ik voor het team reed hebben we de constructeurstitel gepakt. Ik heb dus iets goed gedaan. Alleen het overheersende gevoel nu, is de teleurstelling voor Lewis, maar als je me een paar dagen geeft dan kan ik ongetwijfeld ook de positieve punten gaan inzien. Voor mij sluit nu het hoofdstuk bij Mercedes. Tijd voor iets nieuws."

De Fin eindigde het 2021-seizoen op de derde plek in de eindstand, achter teamgenoot Hamilton en de nieuwe wereldkampioen Max Verstappen. Er werd één zege geboekt door de coureur en in totaal mocht Bottas in 2021 elf keer de gang naar het podium maken. Ondanks dat de rijderstitel niet is gewonnen, is de Fin wel content met de vijf titels bij de teams. "Dit is erg belangrijk en straks ga ik deze nog meer waarderen", vervolgde Bottas. "Om vijf jaar op rij de constructeurstitel te pakken is belangrijk voor me. Het is indrukwekkend. De blijdschap zal nog groter zijn als je het later nog een keer aan me vraagt."

Bottas gaat dinsdag voor het eerst aan de slag bij zijn nieuwe werkgever. De Fin stapt dan in de Alfa Romeo tijdens de tests op het circuit in Abu Dhabi.