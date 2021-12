Russell: Vreemd gevoel om als fabrieksrijder in Mercedes te testen

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi bleef het Formule 1-circus nog een paar dagen hangen. Dinsdag en woensdag was het Yas Marina Circuit namelijk het decor voor de Young Driver Test en de bandentest voor Pirelli. George Russell mocht beide dagen aan de slag voor Mercedes, het team waar hij in 2022 voor het eerst een volledig seizoen voor gaat afwerken. De Brit racete de afgelopen drie seizoenen voor Williams en vervangt Valtteri Bottas, die naar Alfa Romeo is vertrokken. Tussendoor reed Russell een verdienstelijke race voor Mercedes tijdens de GP van Sakhir in 2020, toen Lewis Hamilton langs de zijlijn stond vanwege een coronabesmetting.

Dinsdag werkte Russell voor het eerst als fabriekscoureur van Mercedes een test af voor zijn nieuwe werkgever. “Het is een vreemd gevoel, want ik heb meerdere keren voor het team getest na races en aan het einde van het seizoen. Nu zijn we er weer, maar is het natuurlijk mijn eerste keer als officiële rijder van het team”, vertelde Russell, die genoot van zijn kennismaking met de nieuwe banden van Pirelli. “Het was echt een geweldige dag met de jongens, waarin we leerden over de nieuwe banden. Het is altijd een fijne ervaring om een kampioensauto te besturen, in dit geval de Mercedes uit 2019. Het was een goede dag op deze 18 inch Pirelli’s, die redelijk positief lijken te reageren.”

Goed gevoel op nieuwe banden

De Formule 1 stapt komend seizoen over naar een nieuw formaat velgen. De diameter van 13 inch wordt vijf inch groter en dus is er ook het nodige veranderd aan het rubber van Pirelli. “Het voelde goed om op te rijden, eerlijk gezegd. Het wordt volgend jaar heel anders, want de auto’s zullen drastisch anders zijn vergeleken met de huidige auto’s. Je kan hier dus niet bijster veel uit meenemen”, concludeert Russell dan ook. “Desalniettemin reageren ze behoorlijk anders dan de banden voor de 13 inch velgen waar we eerst mee reden. Laten we hopen dat dit volgend jaar zo blijft en zien hoe ze dan reageren op de nieuwe reglementen.”

Tijdens zijn invalbeurt in Sakhir liep Russell tegen één belangrijk probleem aan: de cockpit van de Mercedes W11 was eigenlijk te klein voor de Brit, waardoor hij te kleine schoenen moest dragen. Ook de aangepaste Mercedes W10 uit 2019 was ietwat krap en dat kon hij na afloop van de testdag ook goed voelen. “Het is behoorlijk krap in die auto, maar volgend jaar wordt het een stuk beter en heb ik iets meer ademruimte. Daar kijk ik naar uit”, aldus Russell. “Maar je incasseert het en gaat door, want ik heb de hele kerstperiode om te herstellen.”