Met name in het begin maakte de nieuwkomer soms dure foutjes. Zo crashte Tsunoda bijvoorbeeld hard tijdens de kwalificatie op het circuit van Imola en kwam hij geregeld in aanraking met coureurs tijdens de Grands Prix. Het zorgde voor een deuk in het zelfvertrouwen van de AlphaTauri-coureur. De laatste paar wedstrijden ging het al een stuk beter en in Abu Dhabi werd hij vierde.

"Het duurde even voordat ik mijn zelfvertrouwen op orde had. Vooral na Imola. Ik heb daar best wat moeite mee gehad, maar ik voel me voor wat betreft dat vertrouwen nu best goed voor volgend jaar", aldus Tsunoda, die weet dat het niet eenvoudig gaat worden. Wel weet hij waar nog verbeterpunten liggen. "Dat gaat ook een pittig seizoen worden, helemaal omdat het vrij vroeg start. Er is dus weinig tijd om uit te rusten. Ik denk dat ik mezelf fysiek nog flink kan verbeteren. Dus ik blijf alles geven."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 na de crash Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Ook de opbouw van de Grands Prix-weekenden hebben invloed op het zelfvertrouwen van Tsunoda. "Het hangt ook af van de auto. Dit is wel een gebied waarop ik nog wat meer zelfvertrouwen kan gaan vinden. Ik moet de weekenden opbouwen zoals ik in de laatste vijf Grands Prix deed."

Tsunoda eindigde zijn eerste Formule 1-seizoen op de veertiende positie in de eindstand. Zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly werd negende. Met de punten bij elkaar opgeteld werd AlphaTauri uiteindelijk zesde in de stand bij de constructeurs, vlak achter Alpine.